Volgende God of War-game draait mogelijk om de Egyptische mythologie

Er wordt weer hevig gespeculeerd over een nieuwe God of War-game. Deze zou mogelijk draaien rondom de Egyptische mythologie.

Dit claimt insider DanielRPK (website is alleen te lezen als je abonnee wordt), naar aanleiding van een vacature van Sony. Daarin is de platformhouder namelijk op zoek zijn naar acteurs uit het Midden-Oosten.

De insider claimt dat deze acteurs een rol gaan vertolken in de volgende God of War, dat draait om de Egyptische mythologie. We moeten er natuurlijk wel even bij vermelden dat deze informatie nog door niemand bevestigd is.

Hoewel het geen verrassende move van Santa Monica Studios zou zijn, aangezien ze eerder al ideeën hadden voor een God of War-game in Egypte. Echter besloot men uiteindelijk om voor de Noorse mythologie te gaan, zoals we die van de laatste twee games kennen.

In een interview liet regisseur Cory Barlog het volgende weten over een God of War game in Egypte:

“Ik heb het idee dat we bij de eerste pitch niet eens wisten wat er zou gaan gebeuren. Dus het was Kratos die door de woestijn liep – want in mijn gedachten deden we nog steeds Egypte in het begin – wind, zand waaide overal heen terwijl hij erdoorheen kruipt en dan staat hij op een duin en bekijkt deze echt fantastische oude stad.”

Naast een God of War in Egypte wordt er ook al enige tijd gespeculeerd over een spin-off met daarin Kratos’ zoon Atreus in de hoofdrol.