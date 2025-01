Moon Studios CEO denkt dat Sony ook games op andere platformen

Op een bericht op X geeft Mahler te kennen dat hij in de afgelopen jaren met Phil Spencer over de mail heeft gesproken over exclusiviteit. Zo zou hij een DVD als voorbeeld hebben genomen, waarbij sommige alleen speelbaar zouden zijn op Sony Dvd-spelers en andere weer op die van Samsung. Dit zou volgens de CEO eigenlijk ook niet bij games het geval moeten wezen

I know some people always want me to join the console warring, but I strongly believe that @XboxP3 has the right approach.

We decided a few years back not to make @wickedgame under Microsoft because back then we couldn’t have shipped it for PlayStation and Switch and since we… https://t.co/A0913IXMkx

— thomasmahler (@thomasmahler) January 25, 2025