Indiana Jones and the Great Circle is gespeeld door 4 miljoen mensen

Indiana Jones and the Great Circle, het nieuwste avontuur van de iconische archeoloog, blijkt een groot succes. De game, ontwikkeld door MachineGames en uitgegeven door Bethesda Softworks, verscheen op 9 december en wist al snel een miljoenenpubliek te bereiken.



Tijdens de Microsoft FY25 Second Quarter Earnings Conference Call onthulde CEO Satya Nadella dat de game indrukwekkende cijfers heeft neergezet:

“We saw rave reviews of Indiana Jones and the Great Circle, which has already been played by more than 4 million people,” aldus Nadella.

Wat deze mijlpaal extra bijzonder maakt, is dat de game op dit moment exclusief beschikbaar is voor Xbox en PC. De PlayStation 5-versie wordt later dit jaar uitgebracht, wat betekent dat het spelersaantal waarschijnlijk nog verder zal groeien. Dit succes vergroot de kans dat we in de toekomst meer avonturen met Indiana Jones mogen verwachten.