The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster onthuld en meteen verkrijgbaar

Bethesda heeft The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered onthuld tijdens een livestream, maar ook meteen uitgebracht voor de PC, PlayStation 5, Xbox One en Series S/ X.

Na maanden van speculatie en geruchten was het gisteravond dan eindelijk zo ver: The Elder Scrolls IV: Oblivon remastered werd aangekondigd en ook meteen uitgebracht. De game is volledig opnieuw gebouwd op de Unreal Engine 5, kent verbeteringen aan de gameplay en er zijn nieuwe dialogen aan de game toegevoegd.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, van Bethesda Game Studios in samenwerking met het getalenteerde team van Virtuous, moderniseert de Game of the Year uit 2006 met verfijnde gameplay en volledig nieuwe, verbluffende beelden met een resolutie van 4K en 60 frames per seconde. Herontdek Cyrodiil en reis door de rijke wereld, waar handgemaakte details minutieus zijn bijgewerkt tot aan levelsystemen, het creëren van personages, gevechtsanimaties, in-game menu’s en nog veel meer.

Voorkom dat de krachten van Oblivion het land innemen en ervaar alles (en meer) wat de voorganger van het bekroonde The Elder Scrolls V: Skyrim te bieden heeft. Stap een universum binnen dat barst van de boeiende verhalen, ontmoet een onvergetelijke cast aan personages, sluit je aan bij legendarische gildes, verover de legendarische Arena en word uiteindelijk de Champion of Cyrodiil. Spelers kunnen het complete verhaal beleven met de verhaaluitbreidingen The Shivering Isles en Knights of the Nine, die ook in de game zitten.

De game is nu al verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en ook via Xbox Game Pass.