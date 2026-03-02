Starfield verschijnt zeer waarschijnlijk volgende maand voor de PS5

Er wordt al enige tijd gespeculeerd over een PlayStation 5 release van Starfield en volgende maand zou de game wel eens kunnen verschijnen.

Dit claimt de betrouwbare insider Billbil-kun van Dealabs , die laat weten dat de game op 7 april voor de PlayStation 5 zal verschijnen. Er komen twee versies van de game, namelijk de standaard en premium editie (die beide zowel fysiek als digitaal aangeschaft kunnen worden. De standaard versie kost €49,99 en de premium €69,99. Volgens de insider kunnen PlayStation 5-eigenaren vanaf 17 of 18 maart de game al pre-orderen.

Todd Howard heeft onlangs de geruchten over een ‘Starfield 2.0′ ontkracht, waardoor de hoop op een vervolg in de nabije toekomst is vervlogen. Aan de andere kant, als je als PlayStation-gebruiker nog steeds benieuwd bent naar wat Bethesda’s originele sciencefiction-spektakel te bieden heeft, dan zul je blij zijn te horen dat het gerucht niet langer slechts een gerucht is. Billbil-kun is immers een gerespecteerde journalist, die maandelijks games weet te onthullen die naar de PlayStation Plus catalogus komen. Zo onthulde hij vorige maand dat PGA Tour 2K25 na PlayStation Plus zou komen en een maand eerder Marvel’s Spider-Man 2. Kortom we kunnen wel stellen dat hij het eigenlijk altijd bij het rechte end heeft!