Spider-Man 2 komt mogelijk naar PlayStation Plus Premium en Extra

De bekende insider Billbil-kun van Dealabs heeft weer gemeld welke games er mogelijk aan de catalogus voor de PlayStation Plus en Extra-abonnees worden toegevoegd.

Over het algemeen klopt wat de insider van Dealabs altijd wanneer hij het heeft over games die naar PlayStation Plus komen. Dit keer meldt hij dat Marvel’s Spider-Man 2, Test Drive Unlimited: Solar Crown en Neva in ieder geval naar de service zullen komen. Mogelijk gaat Sony morgen of donderdag tijdens de State of Play meer games onthullen, net als bevestigen dat de bovenstaande games ook zullen komen.

Welke games hopen jullie dat er (nog meer) na de PlayStation Plus en Extra catalogus zullen komen?