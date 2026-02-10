Battlefield 6 Season 2 verschijnt op 17 februari

EA en Battlefield Studios hebben laten weten wanneer Season 2 voor Battlefield 6 dan eindelijk zal verschijnen. Dat zal namelijk op 17 februari gaan gebeuren.

Het tweede seizoen van Battlefield 6 werd onlangs uitgesteld, omdat de ontwikkelaar na feedback van de community nog wat extra tijd erin wilde steken. Om jullie alvast in de stemming te brengen, is er een nieuwe video vrijgegeven waarin het eerste nieuwe level wordt getoond. Het gaat om een level dat zich afspeelt rondom een Navo basis uit de Koude Ooorlog in Duitsland.

Het lijkt erop dat dit level groots gaat worden en dat spelers ook gasmaskers zullen dragen, vanwege de gevaarlijke rook die er aanwezig is. We zijn benieuwd hoe gasmaskers opgezet zullen worden, maar het schijnt al getest te zijn in Battlefield Labs.

Naast het nieuwe level zullen spelers tijdens het tweede seizoen kunnen uitkijken naar een heruitgave van Golmud Railway, een level dat veel fans ongetwijfeld uit Battlefield 4 kennen.