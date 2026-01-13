EA verlengt Battlefield 6 en Redsec Season 1 en kondigt de releasedatum van Season 2 aan

EA en Battlefield Studios hebben vandaag een verlenging aangekondigd van Battlefield 6 en Redsec Season 1.

Dit gaat gepaard met nieuwe wekelijkse uitdagingen, een bonuspad en de voortzetting van de Season 1 Battle Pass. Season 1 loopt nu tot de release van Season 2 op 17 februari. De aanpassing is doorgevoerd naar aanleiding van communityfeedback en om ervoor te zorgen dat Season 2 verder wordt verfijnd.

Vanaf 27 januari gaat het Frostfire-bonuspad van start. Hiermee krijgen spelers de kans om nieuwe gratis en premium beloningen vrij te spelen. Voor premium beloningen moeten spelers in het bezit zijn van de Season 1 Battle Pass. Gratis beloningen omvatten een Hardware XP Boost, een Vehicle Skin en cosmetische items voor Player Cards, terwijl premium beloningen onder andere bestaan uit een nieuwe Weapon Package en een Career XP Boost.

Het Frostfire-bonuspad kan tegelijkertijd worden voltooid met de Season 1 Battle Pass-bonuspaden. Spelers hoeven dus niet te kiezen tussen Rogue Ops, Soldiers Of Fortune en Frostfire. Elke tier van een bonuspad vereist 10 punten om vrij te spelen, met in totaal 110 punten die nodig zijn om het volledige bonuspad te voltooien. In tegenstelling tot eerdere bonuspaden worden alle punten voor het Frostfire-bonuspad verdiend via Weekly Challenges.

Met de verlenging voert het team ook diverse updates en verbeteringen door. Neem een kijkje onder het kopje ‘Game Updates’ op de officiële website voor meer informatie. Op een later moment gaat er een update live om Valentijnsdag te vieren. Deze update gaat gepaard met een nieuwe reeks dagelijkse aanmeldingsbeloningen, evenals Double XP Weekends.