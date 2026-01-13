Reanimal demo komt nu ook op de Switch 2 te spelen

Tarsier Studios heeft laten weten dat de demo van Reanimal nu ook beschikbaar is voor de Nintendo Switch 2.

De demo was al speelbaar op de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X en is daarop al meer dan één miljoen keer gedownload.

In een reactie laat Oliver Merlöv, CEO van Tarsier Studios, weten erg enthousiast te worden van de ontvangst van de demo:

“Ik ben enorm blij dat zoveel mensen de demo spelen en hun reacties delen. We stoppen ontzettend veel hart en ziel in onze games, en het is geweldig om te zien hoeveel spelers waardering hebben voor wat we maken. We bereiden ons nu volop voor op de release van REANIMAL op 13 februari en kunnen niet wachten tot iedereen ermee aan de slag kan.”

Reanimal is de nieuwste game van de Little Nightmares 1 en 2-ontwikkelaar en door de studio wordt het omschreven als een duistere platformer. In de game ga je aan de slag als twee weeskindjes die een griezelig avontuur staat op te wachten. Het is ook één van de 20 games van dit jaar die wij vinden dat je zeker in de gaten moet houden. Kijken jullie al uit naar deze game? Zo ja, je hoeft niet lang te wachten op 10 februari ligt ie al in de winkels!