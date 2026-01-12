Forza Horizon 5 zou vijf miljoen exemplaren hebben verkocht op de PlayStation 5

De PlayStation 5 port van Forza Horizon 5 zou erg succesvol zijn en zelfs 300 miljoen aan omzet voor Microsoft hebben gezorgd.

Rhys Elliot van Alinea Analytics claimt dat er ruim vijf miljoen exemplaren van de PlayStation 5-versie van de game over de (digitale) toonbank zijn gegaan. Op X schrijft de analyst het volgende:

“De overstap van Xbox naar third party ontwikkelaars is geen geheim, zeker niet gezien de hoge winstdoelstellingen van Microsoft.”

Microsoft blijft nog steeds zo geheimzinnig over verkoopcijfers, maar er werd binnen zeven maanden na release geclaimd dat er 20 miljoen spelers (inclusief Xbox Game Pass abonnees) waren.

Op het moment van schrijven telt de Hall of Fame-ranglijst van Forza Horizon 5, die de totale score van een speler vergelijkt met die van alle andere spelers, ongeveer 53,7 miljoen spelers. Het is echter waarschijnlijk dat de meerderheid van deze spelers de game niet heeft gekocht, maar via Game Pass hebben gespeeld.

De Forza Horizon reeks is sowieso al een van Xbox’ grote franchises. Zo beweerde Gavin Raeburn, de oprichter van Playground Games, vorig jaar dat Horizon meer geld opbrengt dan concurrenten Gran Turismo, F1, Need For Speed ​​en The Crew samen.

Dit jaar verschijnt een nieuw deel van de Horizon reeks en dit keer kunnen spelers op avontuur in Japan. De game komt eerst naar Xbox en PC, maar zal later ook naar de PlayStation 5 komen.