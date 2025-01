Forza Horizon 5 komt in de lente naar PlayStation 5

Playground Games laat weten dat de racegame Forza Horizon 5 in de lente naar PlayStation 5 zal komen. Daarmee komt er weer een Xbox-exclusive naar de concurrent.

De game is inmiddels al wel te vinden in de PlayStation Store, maar is nog niet voorzien van een releasedatum of prijs. De port wordt ontwikkeld door Panic Button, dat bekend staat om het maken van ports. Zo maakte het de Switch-versie van DOOM, DOOM: Eternal en Apex Legends, maar ook de PlayStation 5- en Xbox Series-versies van Star Wars Jedi: Fallen Order.

Forza Horizon is niet de enige game die in de lente naar de PlayStation 5 zal komen. Ook Indiana Jones and the Great Circle komt in die periode naar de console van Sony. Van die game hoorden we vandaag dat die gespeeld is door vier miljoen spelers.