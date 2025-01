Geen PSN account meer nodig voor vier PC PlayStation-ports

Sony heeft de verplichting, waarbij je een PlayStation Network account nodig had om sommige PC-ports van hun games te spelen, opheffen.

Het gaat om de games God of War Ragnarök, Horizon Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man 2 en The Last of Us: Part 2. In een bericht op het officiële PlayStation Blog laat het bedrijf weten dat het niet meer nodig is, maar als je het wel doet je extra content zal krijgen voor de game.

Spelers van The Last of Us: Part 2 krijgen bijvoorbeeld de kleding van Jordan uit Intergalactic: The Heretic Prophet voor Ellie en spelers van Marvel’s Spider-Man 2 de Spider-Man 2099 Black Suit en Miles Morales 2099 Suit.

Marvel’s Spider-Man 2 is overigens sinds vandaag speelbaar en de eisen voor je PC zijn ook bekendgemaakt.