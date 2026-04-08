Forza Horizon 6 kaart toont het speelterrein

Playground Games heeft een kaart van het Japan uit Forza Horizon 6 vrijgegeven waarop we kunnen zien wat ons volgende maand te wachten staat.

De kaart van het speelterrein in hun nieuwste open wereld racegame lijkt weer behoorlijk groot te worden. Deze bevat niet alleen een stad, maar gaat helemaal tot aan besneeuwde bergen aan toe.

This is Horizon Japan! From the iconic downtown streets of Tokyo City all the way to the snowy Japanese Alps, #ForzaHorizon6 introduces our most dense and vertical map yet. Which roads are you most excited to cruise and drift with your friends? pic.twitter.com/78GmkqzsWt — Forza Horizon (@ForzaHorizon) April 8, 2026

Forza Horizon 6 wordt op 19 mei verwacht voor de PC en Xbox Series S/ X en zal ook op Xbox Game Pass verschijnen. Later dit jaar volgt er nog een PlayStation 5-versie. Wellicht kun je de game volgende maand al helemaal in de stijl van de game spelen, aangezien er wordt geroddeld over een mogelijke headset en een controller die geïnspireerd is op de game.