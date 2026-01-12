Review: Switch 2-versie van Red Dead Redemption

Eind 2024 verscheen Red Dead Redemption al voor de PC en op 2 december 2025 mochten ook Switch 2-eigenaren met de bijna 16 jaar oude game aan de slag. Wij hebben de game onder de loep genomen en hier kun je lezen wat we ervan vonden!

Muisfunctie

Er valt eigenlijk nog weinig toe te voegen aan de review van de PC-port, behalve dat Red Dead Redemption op de Switch 2 gebruik maakt van de muisfunctie van de joy-cons. Hierbij moeten we wel vermelden dat het echt wennen is aan de manier waarop dit werkt. Een aantal van je knoppen veranderen van functie, zodat de ZR-knop kan worden gebruikt om te richten en de R-knop dus om te schieten. Hoewel de game maar weer een bewijst dat deze functie een gimmick is, werd ons wel snel duidelijk dat het lang niet zo strak is als gewoon op de traditionele manier van spelen.

Dat komt natuurlijk omdat je dan wel ook gebruik maakt van aim assist en je eigenlijk ook niet meer hoeft te wennen. Bij ondergetekende is het ook zo dat de Switch 2 eigenlijk net te ver van de bank staat om goed gebruik te kunnen maken van de functie. Voor de review werd deze dan ook getest door hem in handheld modus op de tafel te zetten. Ik zou wel aanraden om deze functie vanaf het begin te gebruiken, zodat je in de grote gevechten echt goed bekend ermee bekend ben. Het is natuurlijk wel zo dat je nu veel makkelijker op de hoofden van vijanden kunt richten en dat in combinatie met Dead Eye maken het wel echt een gruwelijke combinatie!

Een geweldige ervaring

Daarentegen maakt het ook niet zo heel veel uit hoe je de game speelt, want ondanks dat de game uit 2010 stamt, blijft het een geweldige game. Het mooiste ervan blijft toch wel dat je lekker je eigen tempo kunt bepalen en alle avonturen uit het Wilde Westen kunt beleven zoals jij dat zelf wil. Bovendien valt er naast de verhaallijn ook nog genoeg te beleven, zoals quests van vreemde of verschillende mini-games, zoals paardenraces, Black Jack en armpje drukken.

Mocht je de game al op de Switch hebben gespeeld dan kun je overigens een veel soepeler ervaring verwachten en bovendien kun je voor niks upgraden naar de Switch 2-versie. Zowel docked, maar vooral in handheld modus is de game er enorm op voorruit gegaan (zover je over een 16 jaar oude game kunt spreken). Dat kun je vooral merken als je Red Dead Redemption 2 gespeeld hebt, want dat is een game die anno 2026 nog steeds gewoon kan strijden met games die nu uitkomen.

Ondanks dat hebben we ons weer prima vermaakt met het avontuur van John Marston en zijn jacht op zijn oude vriend Bill Williamson. Stiekem hopen we nu ook dat Red Dead Redemption 2 ook de sprong maakt na de nieuwste console van Nintendo, want die geruchten gaan immers al langere tijd over het internet!

Uitgever: Take-Two Interactive

Ontwikkelaar: Rockstar Games

Releasedatum: 29 oktober 2024

Platformen: PC, PlayStation 3, Xbox One en Nintendo Switch 2

Gespeeld op: Nintendo Switch 2