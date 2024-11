Review: Red Dead Redemption PC

Het heeft maar liefst 14 jaar geduurd voordat PC-gamers aan de slag kunnen met Red Dead Redemption. Kan de game anno 2024 nog wel genoeg overtuigen of heeft diens opvolger ons al te veel verwend?

Waarom geen remake?

Om toch maar met de deur in huis te vallen: de port van Red Dead Redemption voelt toch wat gedateerd uit. Hoewel de game flink opgeschroefd is en er niet eens heel slecht uitziet voor zo’n oude game, heb ik nooit begrepen waarom Rockstar niet meteen een remake van de game heeft gemaakt. Immers is al een deel van deze game terug te vinden in de wereld van RDR 2, maar blijkbaar heeft de ontwikkelaar het te druk met GTA 6 om ook nog even met een remake van deze game te komen.

Dat is op zich begrijpelijk en laten we dan maar hopen dat de keuze om Red Dead Redemption te porten ervoor zorgt dat er geen crunch komt bij GTA 6. Bovendien is het ook geen drama om deze port te spelen, want het blijft natuurlijk gewoon een goed spel en is het verhaal sowieso al de moeite waard om toch even te spelen. Helemaal als je de game nog nooit gespeeld heb, maar het tweede deel wel. Immers is die game een prequel op het origineel.

Het cowboyleven

In Red Dead Redemption is namelijk de hoofdrol voor John Marston, die je ongetwijfeld nog kent uit de gang van Dutch van der Linde uit het tweede deel. Hij heeft een deal gemaakt met de overheid, waar hij zijn vrijheid mee terug kan verdienen. Het enige wat hij moet doen, is op jacht te gaan naar de laatste gangleden die nog in leven zijn en die of in te rekenen of te doden. Hij heeft geen keuze, want immers heeft de Bureau of Investigation (BoI) een flinke stok achter de deur, want zij houden namelijk John weg bij zijn gezin.

Wat een simpele missie lijkt wordt al snel een heel avontuur als een van zijn voormalige vrienden hem voor dood op straat achter laat liggen. Gelukkig wordt hij gered door de boerin Bonnie McFarlane, die zijn leven weet te redden. Echter wordt het nu wel een heel groot avontuur, want zonder geld en wapens en een schuldgevoel na de boerin moet hij alsnog ervoor zorgen om zijn taak te volbrengen.

Speelt stiekem toch wel weer erg lekker weg

Al gaandeweg leert John steeds meer mensen kennen die misschien wel iets voor hem kunnen beteken voor zijn jacht op Bill Williamson. Natuurlijk verwachten ze dat je er iets voor terug doet, maar uiteindelijk helpen ze je steeds meer richting je oude gangleden.

Hoewel de game al zo lang geleden verscheen, verbaasde ik me toch weer hoe grote indruk deze game heeft achtergelaten, want ik kon me eigenlijk nog zo veel van deze game herinneren. Ik merkte dat ik ook steeds meer moeite kreeg om te stoppen met spelen. Het wordt ook steeds leuker als je eenmaal leert om te gaan met Dead Eye.

Hiermee kun je namelijk de tijd vertragen tijdens het mikken en zo je doelwit kunt raken. Later kun je zelfs meerdere doelwitten tegelijkertijd raken en dan is echt een feestje om als cowboy de boel kort en klein te schieten.

Bekende recept

Daarentegen moet je wel leren leven met hoe de game speelt. Het voelt allemaal best wel clunky aan en is het qua snelheid hetzelfde als diens opvolger. Ik ken een aantal mensen die hierdoor zelfs zijn gestopt met Red Dead Redemption 2, maar persoonlijk kan ik het bij sommige games juist heel goed hebben. Zoals bij Red Dead Redemption maakt de overige gameplay het zo leuk om te blijven spelen en nodigt deze game, net als diens opvolger, heel erg uit om verkend te worden en zijn er hier ook een hoop dingen te doen naast het volgen van het verhaal. Mocht je de opvolger gespeeld hebben en deze nog niet: speel dan echt de PC-versie! Mocht dit niet het geval zijn, raad ik je echt aan om deze games toch te spelen!



Uitgever: Take-Two Interactive

Ontwikkelaar: Rockstar Games

Releasedatum: 29 oktober 2024

Platformen: PC

Gespeeld op: Lenovo Legion 5