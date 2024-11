Naughty Dog al sinds 2020 bezig zijn met nieuwe game

Het blijft nog altijd een mysterie aan welke game The Last of Us en Uncharted-ontwikkelaar Naughty Dog werkt. Toch blijkt dat de nieuwe game van Neil Druckmann en zijn studio al sinds 2020 in ontwikkeling te zijn.

Dit heeft de medegrondlegger van de ontwikkelaar verteld tijdens een online panels met andere ontwikkelaars, waaronder BioShock-bedenker Ken Levine. Nou ja, dat moeten we van websites als TheGamer en Reddit geloven, want de video is alweer offline gehaald.

De game is dus al zo’n vier jaar in ontwikkeling en we kunnen inmiddels wel stellen dat het niet gaat om The Last of Us: Part 3. Immers liet Druckmann pas eerder dit jaar weten een idee te hebben voor het derde deel van de reeks. Echter zou de ontwikkelaar ook niet alleen maar bekend willen zijn door deze serie.

Er wordt al enige tijd gesproken over de nieuwste game van Naughty Dog. Zo zou de game meer vrijheid gaan bieden dan we gewend zijn van de ontwikkelaar.

Hoewel Druckmann in het panel niet op details zijn ingegaan, liet hij wel weten dat Sony de studio alle ruimte geeft om de game te ontwikkelen en dat er daarom nog niks officieel onthuld is.