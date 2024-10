Nieuwe Naughty Dog game biedt mogelijk meer vrijheid

Volgens een gerucht geeft de nieuwste game van Naughty Dog spelers een stuk meer vrijheid dan we gewend zijn van de ontwikkelaar.

Dit claimt MinnMax-oprichter Ben Hanson, gehoord te hebben van “iemand die aan de game werkt”. Over het algemeen is hij wel betrouwbaar als het aankomt over het onthullen van geheime informatie. Zo laat hij weten dat wij nog niet toe zijn hoe geweldig deze game wordt. Hij zegt dat er een vergelijking werd gemaakt met een andere game die spelers veel vrijheid geeft, maar wilde niet zeggen om welke game het ging.

Echter vermoedden enkele fans dat de vergelijking over FromSoftware’s Elden Ring gaat, aangezien die game ook veel spelersvrijheid biedt, en Neil Druckmann zich in het verleden al zeer positief uitliet over de ontwikkelaar.

Op het moment van schrijven, is het niet duidelijk aan welke game Naughty Dog werkt. Er wordt al jaren gespeculeerd over een Sci-Fi-game. Echter is er tot op heden niks officieel bekendgemaakt. The Last of Us en Uncharted waren vrij lineaire games, al testte de ontwikkelaar wel wat meer open gebieden in The Last of Us: Part 2 en de laatste twee Uncharted-games.