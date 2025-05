Neil Druckmann maakt einde aan discussie rondom The Last of Us einde

Neil Druckmann heeft in een interview met Sacred Symbols een einde gemaakt aan een 12 jaar durende discussie, betreffende het einde van The Last of Us (Part 1). Hij geeft een antwoord op de vraag of de Fireflies een vaccin hadden kunnen maken.

Let op: spoilers voor The Last of Us: Part 1 en de tv-serie van HBO

In het gesprek meldt de regisseur van de game dat de doctoren in Salt Lake City wel degelijk een vaccin hadden kunnen maken. Echter ging dat maar op een manier: door de hersenen van Ellie te bestuderen en haar uiteindelijk te laten sterven. Wat dat betreft was de keuze die Joel maakte wel een behoorlijk heftige. Hij koos uiteindelijk voor zijn eigen menselijkheid in plaats van voor de gehele mensheid.

Neil Druckmann zegt namelijk het volgende erover:

“Konden de Fireflies een geneesmiddel maken? Onze bedoeling was: ja, dat konden ze. Is onze wetenschap een beetje wankel dat mensen er nu aan twijfelen? Ja, die was een beetje wankel en nu trekken mensen dat in twijfel. Ik kan er niets over zeggen. Ik kan alleen maar zeggen dat het onze bedoeling was dat ze een geneesmiddel zouden hebben gemaakt. Dat maakt het een interessantere filosofische vraag naar wat Joel doet.”

Snappen jullie dat Neil Druckmann hier nog een antwoord op geeft? Of hadden jullie het liever mysterieus gelaten? Laat het ons vooral weten in de reacties!