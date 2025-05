Nieuwe details van Battle Royale modus van nieuwe Battlefield gelekt

Om even met de deur in huis te vallen: Tot vandaag de dag wordt er alleen gespeculeerd over een Battle Royale modus voor de nieuwe Battlefield. Sinds vorig jaar wordt er geroddeld dat Ripple Effect (voorheen DICE LA) aan de free-to-play Battle Royale modus werkt.

Nu heeft een dataminer informatie weten te vinden over de modus, zoals waar het plaatsvindt, welke gameplay features het heeft en wat de Oversight systeem is. Laatstgenoemde geeft spelers de mogelijkheid om toch nog bij de strijd aanwezig te blijven.

De Battle Royale modus van de nieuwe Battlefield krijgt mogelijk twee verschillende modi: een klassieke Battle Royale modus en een modus genaamd Gauntlet. Daar moeten teams zo veel mogelijk missies voltooien en het team dat het minste voltooid zal worden eruit gekickt.

De bestanden die de dataminer onder ogen heeft gehad, bevestigen deze modus en dat de Battle Royale alleen, met zijn tweeën, drieën of zelfs met zijn vieren gespeeld kan worden. Daarnaast kent het een armor-systeem, verschillende soorten loot, update kits, wapens en een krimpende zone.

Zo meldt X-gebruiker “Temporyal” dat de “remaster van Firestorm” zich afspeelt in “Turkmenistan” en deze locatie zal ook aan de singleplayer zijn gekoppeld. Daar zal het conflict tussen de NATO en Pax Armata worden behandeld.

The remaster of 🔥 "Operation Firestorm" in Battlefield 6 has been revealed as the previously unknown location in Turkmenistan.

Its description suggests that it will also be integrated into the main lore surrounding the conflict between NATO and Pax Armata: pic.twitter.com/ekXEFS1Z3k

