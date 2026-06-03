Ea Sports F1 25 lanceert 2026 Season Pack met nieuw Madring Circuit

EA nodigt spelers uit om plaats te nemen achter het stuur voor het definitieve nieuwe tijdperk van Formula 1 Racing: de F1 25: 2026 Season Pack, vanaf vandaag beschikbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Ter gelegenheid van de lancering heeft EA SPORTS™ F1 een speciale video uitgebracht van het gloednieuwe MADRING Circuit, waarin zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en voetbalicoon Zlatan Ibrahimović het in-game tegen elkaar opnemen. Fans krijgen daarmee een exclusieve eerste blik op de actie.

Als officiële videogame van het FIA Formula One World Championship luidt de F1® 25: 2026 Season Pack een nieuw hoofdstuk in voor de populaire raceserie. Het pakket bevat alle nieuwe regels en reglementen, auto’s, coureurs, teams en gameplayfeatures van het F1®-seizoen 2026, inclusief de langverwachte komst van de FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026.

Het F1®-veld groeit dit jaar naar elf teams. Daarmee maakt Cadillac zijn entree als eerste grote Amerikaanse autofabrikant in de moderne Formule 1, terwijl ook Audi zijn iconische merk en rijke autosporterfgoed naar de sport brengt. Daarnaast wordt de strijd op het circuit intenser dan ooit dankzij de introductie van Overtake Mode en Active Aerodynamics, waarmee coureurs wiel-aan-wiel richting de finish racen.

“Met de F1® 25: 2026 Season Pack wilden we echt het gevoel van een nieuw tijdperk in F1 neerzetten,” zegt Lee Mather, Senior Creative Director bij Codemasters. “We geven spelers de mogelijkheid om het startveld op hun eigen manier vorm te geven. Van het strategisch inzetten van Overtake Mode en Active Aerodynamics tot als eerste het gaspedaal intrappen op het nieuwe Madring Circuit – er zijn dit jaar meer manieren dan ooit om de competitie naar je hand te zetten.”

De EA Sports F1 25: 2026 Season Pack introduceert de volgende nieuwe gameplayfeatures voor een authentieke ervaring van het F1®-seizoen 2026:

Het Spaanse Grand Prix-weekend debuteert met het gloednieuwe Madring Circuit – Maak je klaar om te racen op Madring , het eerste nieuwe F1-circuit sinds 2023 en exclusief beschikbaar in de F1 25: 2026 Season Pack. Het circuit ligt in Madrid en combineert een stratencircuit met speciaal aangelegde secties. Spelers worden uitgedaagd op een baan van 5,4 kilometer met 22 spectaculaire bochten. Het circuit is uitsluitend beschikbaar met de 2026-auto’s, omdat het specifiek voor dit seizoen is ontworpen. De nieuwe Cadillac- en Audi Revolut F1-teams betreden het circuit – Met elf teams op de grid krijgen spelers de kans om achter het stuur te kruipen van twee nieuwe uitdagers. Ervaar de Amerikaanse kracht van Cadillac, de eerste grote Amerikaanse autofabrikant die toetreedt tot F1, of stap in de Audi Revolut-bolides en beleef Audi’s rijke autosportgeschiedenis. Nieuwe coureurs en terugkerende publieksfavorieten – Spelers kunnen aan de slag met de nieuwste coureursbezettingen. Publiekslievelingen Valtteri Bottas en Sergio Perez vormen de speerpunten van het nieuwe Cadillac-team en brengen waardevolle ervaring mee in het debuutjaar van de Amerikaanse renstal. Bij Racing Bulls vormt Arvid Lindblad een duo met Liam Lawson, terwijl Isack Hadjar teamgenoot wordt van Max Verstappen bij Oracle Red Bull Racing. Bestuur de volgende generatie F1®-auto’s – Of je nu speelt met een controller of een stuur, spelers ervaren de sensatie van de 2026-grid dankzij lichtere en compactere auto’s en geavanceerde actieve aerodynamica voor een nog responsievere rijervaring. Strategische keuzes spelen een grotere rol dan ooit. Zet Overtake Mode op het juiste moment in voor een krachtige snelheidsboost tijdens inhaalacties en intense gevechten. Dankzij Active Aerodynamics kunnen spelers bovendien hun voor- en achtervleugel realtime aanpassen om maximale snelheid te behalen in bochten en op rechte stukken. Nieuwe assistentiesystemen zorgen daarnaast voor extra ondersteuning achter de schermen.



EA Sports F1 25 verscheen vorig jaar en kreeg positieve cijfers in de reviews. De F1 2026 Season Pack is nu los verkrijgbaar voor €29,99 of €59,99 in combinatie met de game.