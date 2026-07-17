Releasedatum van EA Sports FC 27 bekendgemaakt

Een betrouwbare bron heeft de releasedatum (september), de datum voor early access, de prijs en andere details van EA Sports FC 27 onthuld.

Het is bijna tijd voor een nieuw sportseizoen en daarmee krijgen spelers ook een nieuwe EA Sports FC-titel om mee aan de slag te gaan. Spelers hebben hier lang naar uitgekeken, vooral sinds de gelekte informatie over de open wereld van de game. Nu hebben we een hoop informatie en een officiële aankondiging volgt naar verwachting snel.

Het allereerste dat we in het nieuwste bericht van Dealabs te lezen krijgen, is de releasedatum van EA Sports FC 27: de game verschijnt op 25 september 2026. Interessant is dat bezitters van de Ultimate Edition en EA Play-abonnees (met name degenen met Game Pass Ultimate) mogelijk tot wel 8 dagen eerder toegang krijgen. De vroege toegang voor EA Sports FC 27 wordt verwacht op 17 september 2026. Deze informatie is echter nog niet 100% bevestigd; het zou ook slechts 7 dagen eerder kunnen zijn, net als bij FC 26.

Wat de prijs betreft, deze blijft ongewijzigd voor de nieuwste versie en kost voor de PC en Switch 2 €69,99, terwijl de prijzen voor PlayStation en Xbox €79,99 zijn. FC 27 is compatibel met de vorige generatie consoles, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch en komt ook uit voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S en Nintendo Switch 2. Fysieke versies met discs zijn verkrijgbaar voor PS5, PS4 en Xbox Series X/Xbox One.