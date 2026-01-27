EA heeft FC the Grounds vastgelegd; is dat de open wereld voor EA Sports FC 27?!

EA Sports heeft onlangs de handelsmerk “FC the Grounds” vastgelegd en nu worden de geruchten rondom een open wereld modus weer aangewakkerd.

FC The Grounds werd op 23 februari vastgelegd en lijkt sterk te hinten naar de open wereld waar vorig jaar over gespeculeerd werd.

FC The Grounds ⚽️ A perfect name for an open-world experience inside EA SPORTS FC. It was registered on January 23 on the website justia, a website for the registration of logos, patents and trademarks. #FC #Future #OpenWorld #FC27 pic.twitter.com/vNVa1rark3 — Matheus Gamer (@gamer_matheusx) January 27, 2026

In november werd er al gemeld dat er speeltesten voor de game werden gehouden en waren er ook al beelden ervan gelekt. Tot op heden heeft EA nog niks gezegd over de open wereld modus, dus vooralsnog is het een gerucht. Al lijkt het ons dat de enige manier waarop we nooit over deze modus horen pas is als deze op de plank beland.