Reigns krijgt volgende maand een Witcher spin-off

Nerial en Devolver Digital hebben de handen ineengeslagen met Cd Projekt Red om Reigns: The Witcher te onthullen, de nieuwste variant van de razend populaire actieserie, die zich afspeelt in de meedogenloze, met monsters bezaaide landschappen van Cd Projekt Red’s bekroonde The Witcher-universum.

In deze nieuwe interpretatie van de legende van de Witte Wolf kruipen spelers in de modderige laarzen van de beroemde monsterslachter Geralt van Rivia. Maar in plaats van zijn reis te beschrijven met grommende kreten en zwaardgevechten, vertelt Reigns: The Witcher het verhaal door de welluidende tong van Geralts oudste vriend: Dandelion de bard. Elke keuze is een vers, elke misstap een strofe en elk bad een kans voor een ballade.

Bepaal je lot

Van contracten en samenzweringen tot boze dorpelingen en temperamentvolle tovenaressen, je beslissingen hebben gewicht op het hele continent. Een simpele veeg naar links of rechts kan je roem opleveren bij edelen, een horde magiërs woedend maken of je tot je knieën in de verdrinkingsdood storten. Zoals elke goede witcher weet, zijn weinig verzoeken zo eenvoudig als ze op het eerste gezicht lijken.

Bekende gezichten, sterke verhalen

Onderweg kom je Yen, Triss, Vesemir en een hele reeks andere geliefde bondgenoten en vijanden tegen. Maar onthoud: zelfs de meest alledaagse klusjes kunnen, bekeken door de pen van Dandelion, uitgroeien tot een gewaagd epos – of een ietwat overdreven ramp.

Liederen, zwaarden en slagen

Spelers weven Geralts legende door middel van vertakkende verhalen, bardische versieringen en duizenden verhaalcombinaties, waarbij Dandelion zelf het koor van het lot dirigeert. Tussen de verzen door verricht de Witte Wolf nog steeds genoeg werk: gevechtsminigames zetten Geralt tegenover ghouls, rotfiends en andere vijanden, zowel echte als merkwaardig geïmproviseerde.

De toegift van de bard:

van tavernes tot afgelegen dorpen, Reigns: The Witcher nodigt spelers uit om Dandelions steeds groter wordende repertoire uit te breiden. Voer nieuwe ‘greatest hits’ uit in het hele land, verdraai bekende verhalen tot frisse vertellingen en geef de saga van de Witte Wolf vorm – op zowel dramatische als absurde manieren – zoals nooit tevoren.

Of je nu een episch verhaal voor de eeuwen smeedt of gewoon probeert niet te verdrinken in een moeras, Reigns: The Witcher biedt een nieuw perspectief op een van de meest legendarische helden uit de gamegeschiedenis – slag voor slag, lied voor lied en schandaal voor schandaal.