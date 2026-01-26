Mogelijk een nieuwe State of Play in februari?!

Februari is eigenlijk de maand dat Sony wat van zich laat horen qua plannen voor de komende maanden en het lijkt erop dat we volgende maand dus ook een State of Play gaan krijgen!

Dit meldt NatetheHate op X in een gesprek dat gaat over de veel besproken Red Dead Redemption 2 update voor current-gen consoles. Hij geeft niet aan wanneer we de State of Play precies kunnen verwachten, maar het zal dus ergens in februari moeten gebeuren!

Hello there is a state of Play in February? — JojoPS971 (@JojoPS971) January 25, 2026

There will be, yes. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) January 26, 2026

Sony houdt al een aantal jaren achter elkaar in februari met een nieuwe livestream. We laten jullie weten zodra we iets definitiefs horen!