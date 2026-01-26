Nintendo komt donderdag met Tomodachi Life Direct

Nintendo heeft aangekondigd om op 29 januari met een speciale Direct te komen die geheel in het teken staat van Tomodachi Life: Living the Dream.

Op social media laat het bedrijf weten dat de speciale Nintendo Direct op 29 januari om 15:00 online zal staan. Tomodachi Life: Living the Dream werd in augustus aangekondigd tijdens een Nintendo Direct en moet in de herfst van dit jaar gaan verschijnen.

We vermoeden dat we aanstaande donderdag meer beelden van de game krijgen voorgeschoteld en mogelijk ook een releasedatum.