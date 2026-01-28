Ace Combat 7: Skies Unknown en nog drie games “gratis” voor PlayStation Plus-abonnees

Sony heeft laten weten welke vier games alle PlayStation Plus-abonnees volgende maand “gratis” kunnen scoren. Zo kunnen spelers zich alvast klaar maken voor Ace Combat 8, aangezien het zevende deel na de service komt.

Naast Ace Combat 7: Skies Unknown (PlayStation 4) zullen ook Subnautica: Below Zero (PlayStation 4 en 5), Ultros (PlayStation 4 en 5) en Undisputed (PlayStation 5) vanaf 3 februari beschikbaar zijn voor alle abonnees.

Je hebt overigens nog tot aanstaande dinsdag om de games van deze maand binnen te halen. Dat zijn Need for Speed: Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed en Core Keeper.