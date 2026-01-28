Resident Evil: Requiem draait 4K 60fps met raytracing op PlayStation 5 Pro

Resident Evil: Requiem lijkt het beste gespeeld te kunnen worden op de PlayStation 5 Pro. Met alle toeters en bellen aan draait de game namelijk 60fps op de console en zonder zou zelfs 120fps gehaald kunnen worden.

Dat laat director Akifumi Nakanishi weten in een interview met het Japanse PlayStation Blog. Daar vertelt hij onder andere over waarom ze hebben gekozen voor zowel third als firts person view, maar ook welke extraatjes de PlayStation 5 consoles krijgen.

Zo zullen beide consoles gebruik maken van de features van de DualSense controllers zoals de haptische feedback. Nu zul je bijvoorbeeld ook “voelen” dat je wordt aangevallen door een zombie.

Daarnaast heeft het team dus ook gebruik gemaakt van de extra rekenkracht van de PlayStation 5 Pro. Dit resulteert dus in 4K en 60fps met Ray Tracing aan en tot 120fps zonder Ray Tracing (al ligt het gemiddelde dan vaak rond de 90fps).

Resident Evil Requiem verschijnt op 27 februari voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2. Op diezelfde dag verschijnen Resident Evil 7 en Resident Evil Village ook op de nieuwste hybride console van Nintendo.