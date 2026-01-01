Need for Speed Unbound en meer in PlayStation Plus-games januari

Sony heeft laten weten welke games alle PlayStation Plus-abonnees aanstaande dinsdag “gratis” kunnen claimen. Daar is Need for Speed Unbound er één van!

Naast de laatste iteratie van de Need for Speed (voor de PlayStation 5) reeks kunnen abonnees ook aan de slag met Disney Epic Mickey: Rebrushed (PlayStation 4 en 5) en Core Keeper (PlayStation 4 en 5).

Je hebt nog tot 6 januari om de games van deze maand te claimen en dat zijn Lego Horizon Adventures (PlayStation 5), Killing Floor 3 (PlayStation 5), Neon White (PlayStation 4 en 5), The Outlast Trials (PlayStation 4 en 5) en Syndyality: Echo of Ada (PlayStation 5).