Voorlopig geen nieuwe Need for Speed

Criterion Games helpt op dit moment met het hele team aan de nieuwe Battlefield en heeft daardoor de Need for Speed franchise even gelaten voor wat het is.

Dit heeft uitgever EA laten weten tijdens de onthulling van Battlefield Labs, waar ook de eerste pre-alfabeelden van de nieuwe Battlefield werden getoond. We weten al sinds 2023 dat de Need for Speed-ontwikkelaar meehelpt met de nieuwe Battlefield, maar destijds werd er gemeld dat een deel van het team gewoon aan Need for Speed zou blijven werken.

In een gesprek met Eurogamer laat Battlefield-chef Vince Zampella weten dat de Need for Speed-franchise wel terug zal keren. Hij meldde namelijk:

“Het Need for Speed-team bij Criterion helpt mee aan de ontwikkeling van Battlefield. Het was belangrijk voor ons om het afgelopen jaar naar de Need for Speed-fans te luisteren en content te creëren voor (Need for Speed) Unbound. Met een beter begrip voor wat onze spelers willen van een NfS-ervaring, zijn we van plan om de franchise op nieuwe en interessante manieren terug te brengen.”

Criterion’s laatste game is Need for Speed Unbound, maar ook maakte de studio Hot Pursuit en Most Wanted. Overigens heeft de ontwikkelaar ook meegeholpen aan Need for Speed (2015) en Need for Speed Rivals.