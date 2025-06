Nieuwe Battlefield wordt nog steeds deze zomer uit de doeken gedaan

Op X laat Andy McNamara, global senior director van Battlefield Studios weten dat de onthulling nog steeds gepland staat voor deze zomer.

“Fans zullen weten wanneer de onthulling er aan zit te komen. We richten ons nu op Battlefield Labs en bereiden een onthulling voor deze zomer voor.”

Een tijdje geleden onthulde EA CEO Andrew Wilson al dat de nieuwe Battlefield in de zomer zal worden onthuld. Echter kwam de Summer Game Fest voorbij, maar helaas niks van de nieuwe shooter van EA.

The community will know when the reveal is coming. We are focused on Labs and preparing for the reveal this summer. 🙂 — Andy McNamara (@TheRealAndyMc) June 16, 2025

Van de volgende Battlefield werd in september al de eerste concept en details onthuld. Zo weten we dat de game zich in de moderne tijd afspeelt en inspiratie haalt uit Battlefield 3 en 4. Daarnaast zullen er in de multiplayer van de game alleen maar potjes van 64 spelers zijn en keren de vertrouwde classes weer terug, net als de singleplayer. Een aantal spelers van de community kon al aan de slag met de alfa van de game en daarvan zijn de afgelopen maanden al veel beelden gelekt.

Daarnaast schijnt de game ook een Battle Royale modus te gaan krijgen, waarvan ook al heel wat details gelekt zijn. Of deze uiteindelijk in de game zal zitten, horen we dus later deze zomer!