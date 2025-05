Alle details uit de data van de Battle Royale uit Battlefield 6!

Eind vorige week lekte een dataminer flink wat informatie over de Battle Royale modus van “Battlefield 6” en we hebben even alle details op een rijtje gezet!

Dataminer “Temporyal” heeft op Reddit de informatie gedeeld over de Battle Royale modus voor “Battlefield 6” of hoe de volgende Battlefield ook mag heten. Hoewel de data accuraat kan zijn, willen we ook waarschuwen dat DICE en EA nog een hoop aanpassen of zelfs volledig kunnen schrappen.

In de data zijn de volgende elemementen gevonden:

Een vernieuwde Firestorm

De Battle Royale modus heeft een verhaal die aansluit bij de singleplayer van de nieuwe Battlefield. Deze zou plaatsvinden in het fictieve Turkmenistan en daar zal een explosieve ramp een geheim militair R&D-centrum blootstellen aan aanvallen van meerdere onbekende PMC-groepen. Hierdoor stuurt Handler een eliteteam op pad om de locatie te beveiligen voordat de geheimen in verkeerde handen kunnen vallen.

Net zoals in alle Battle Royale games zullen spelers constant moeten bewegen om de vuurcirkel te ontlopen, maar daarentegen ook vijanden te slim af te wezen, missies te voltooien en tussendoor wapens en gadgets te looten. Degene die als laatste team nog leeft, wint uiteraard het potje. Spelers kunnen overigens niet buiten de ring stappen, want deze verwoest alles wat het aanraakt. Wel zal je op de kaart kunnen zien waar de ring heen gaat, zodat je daar op kunt anticiperen.

Gedurende jouw tijd in Turkmenistan zullen er diverse kansen zijn om wapens te upgraden, informatie te krijgen en zelfs missies van tegenstanders te saboteren. Zo biedt de Battle Royale al een heel ander soort gameplay dan een Warzone. Spelers zullen gewaarschuwd worden als er een team bijvoorbeeld een teamgenoot van jou moeten vermoorden, maar ook als een tegenstander probeert een bom van jouw te ontmantelen.

Daarnaast zullen er gedurende het potje ook missies aandienen met een prioriteit status. Deze brengen extra waardevolle mogelijkheden voor jouw (en je team). Zo kunnen sommige missies je een toegangskaart voor een voertuig geven, maar ook een custom wapen drop of een upgrade kit voor je wapen. De toegangskaart van een voertuig zal je naar een gemarkeerde container brengen, waarin een speciale oorlogsvoertuig op je wacht. Echter zal je deze container moeten verdedigen tot deze geopend is!

Eigen wapens gebruiken, herkansingen en meer!

Net als in Warzone kunnen spelers hun favoriete load-outs gebruiken, al zit er wel een aantal verschillen tussen. Je kunt namelijk per loadout maar één wapen selecteren. Als je twee wapens wil gebruiken, zal je dus twee loadout drops moeten zien te bemachtigen. Het ziet er niet naar uit dat deze game een buy station heeft, maar dat je dit echt moet doen door missies te voltooien. Datzelfde geld verigen ook voor verschillende Field Upgrades.

Spelers die binnen een korte tijd na hun landing dood gaan, zullen nog een tweede kans krijgen en meteen weer terugkeren. Mocht je in een team spelen, is er nog een mogelijkheid door een “redeploy point” te activeren. Deze kunnen gevonden worden tussen de normale loot, maar zullen ook als missiebeloningen worden aangeboden.

Tanks, Classes gadgets en meer!

Ook zullen er in de Battle Royale modus anti tank wapens verspreid liggen over Turkmenistan. Spelers zullen worden gewaarschuwd als er een vijandig voertuig dichtbij is en zullen een icoon te zien krijgen waar ze anti tank gear kunnen vinden. Voertuigen zullen ook beperkt ammunitie en andere goederen bevatten. Mocht je de dood bijna in de ogen kijken, is dit een manier om even te resetten voor je weer het gevecht in gaat.

De classes keren in Battlefield 6 terug en zullen ook in de Battle Royale voor diverse voordelen kunnen zorgen. Zo brengt de Support classe de Supply Bag, waarmee niet alleen ammunitie wordt aangevuld, maar ook je armor. De Engineer heeft daren tegen een reparatietool, waarmee voertuigen kunnen worden gerepareerd, maar ook bepaalde kluizen kunnen worden geopend.

Uiteraard kun je ook ammunitie en armor pakken van de vijanden die zijn gesneuveld, net als toegangskaarten voor voertuigen. Bij vijanden die alleen neer geschoten zijn, kunnen ook hun dog tags worden afgepakt en bij zo’n move zullen de posities van de teamgenoten van diegene voor een korte tijd worden onthuld.

Oversight!

De meest interessante feature van de Battle Royale van “Battlefield 6” lijkt toch wel Oversight te worden. Dit geeft spelers die het helaas niet gered hebben een mogelijkheid om toch betrokken te blijven. Zo kunnen ze camera’s en drones gebruiken om vijanden op te speuren, maar ook zelfs turrets gebruiken. Om gebruik te maken van de geavanceerde beveiligingssystemen moeten de overgebleven teamgenoten wel een terminal zien te veroveren, anders zal je rol beperkt blijven tot het gebruiken van lokale beveiligingscamera’s.

Mocht het je teamgenoten wel lukken, kun je zelfs drones gebruiken die bommen kunnen werpen, maar ook redeploy plekken gebruken. De turrets die bestuurt kunnen worden, zijn overigens wel kwetsbaar voor vijandelijke geschut.

Overige Battle Royale dingen

De game kent net als andere Battle Royale diverse soorten lootkisten, zoals een die specifieke wapens geeft aan een bepaalde class, een zeldzame kist die geüpgraded wapens geeft of zelfs “call-ins” (waarschijnlijk een UAV) en speciale armordragers (waarmee je het aantal armor capaciteit kunt verdubbelen). Naast die kisten is het ook mogelijk om auto’s van burgers en militaire voertuigen te looten, maar kan het zo maar zijn dat er een alarm op zit en je dus je positie verraadt.

“Battlefield 6” wordt dit fiscale jaar verwacht (voor april 2026), maar kan nog uitgesteld worden. De Battle Royale modus wordt een free-to-play standalone game, die net als Warzone gekoppeld is aan de game. Naast een reguliere Battle Royale modus kent de game ook een Gauntlet modus, waarin spelers zo veel mogelijk missies moeten zien te voltooien. Kijken jullie ook al zo uit naar deze game?!