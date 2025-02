De nieuwe Battlefield hypet me nu al zonder gegronde reden op

Ken je dat gevoel dat wanneer je een game ziet je gewoon gelijk hoopt dat het een geweldige game gaat worden? Nou bij mij doet de nieuwe Battlefield dat! Hoe dat kan, weet ik eigenlijk ook niet.

Heel misschien is de hype die ik de laatste dagen weer voel opborrelen niet gegrond, maar ik kan er ook niks aan doen dat ik weer zin heb in een nieuwe Battlefield. Maar misschien heeft het vooral te maken met de ideeën die ik heb met de mogelijke Battle Royale die deze game kan bieden. Ik bedoel: vernietiging in een Battle Royale?!

Echter kan ik daar alleen maar over speculeren en is er tot op heden niet bevestigd dat er een dergelijke modus aan komt. Wel weten we dat de nieuwe Battlefield er aan gaat komen en volgend fiscaal jaar moet verschijnen. Al heeft EA wel laten weten dat de release nog kan veranderen op basis van eventuele concurrentie (GTA 6).

Waarom ik dan zou uitkijk naar de nieuwe Battlefield? Om heel eerlijk te zijn, mis ik de tijden toen Battefield echt de game was om te spelen. Wie kan het zich de chaotische potjes in het Metro level van Battlefield 4 niet herinneren? Of de epische vernietiging dat Levolution met zich meebracht?

Bovendien mis ik gewoon een competitieve multiplayer shooter zoals deze. Call of Duty lijkt de laatste maanden/ jaren steeds weer verder te glippen in de problemen en bij elke iteratie wordt ook Warzone naar mijn idee steeds slechter en moeilijker en zelfs frustrerender om te spelen.

Terug naar de top?!

Hoewel Battlefield 2042 veel kritiek kreeg, omdat het “geen Battlefield meer was”, kan ik me nog steeds prima vermaken met de shooter. Vooral het concept waarbij je de attachments ‘on-the-go’ kon aanpassen, is iets wat ik enorm tof vond aan de game. Ook zorgde de verschillende specialisaties er voor dat er wel degelijk “Battlefield-momenten” in de game zaten. Was het niet altijd juist een beetje over de top?

Maar goed ik snap dat DICE terug gaat naar de basis, omdat men een groot deel van hun community is kwijtgeraakt en die nu hard nodig hebben om weer terug naar de top te komen.

Het geheel valt of staat eigenlijk bij een goede lancering. Als de game maar geen grote bugs heeft en ook de servers gewoon werken zoals we hopen en daarnaast de gameplay biedt waar de reeks bekend om is, hoop/ ben ik dat de game weer helemaal terug is. Oh ja en ik hoop natuurlijk ook mee te mogen doen aan Battlefield Labs, want het is toch vet als je deel mag maken aan een mogelijk succes?!