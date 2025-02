Release nieuwe Battlefield afhankelijk van concurrentie

Het lijkt erop dat EA rekening houdt met de release van de nieuwe Battlefield met eventuele concurrentie. Hiermee lijkt de uitgever rekening te houden met de release van de grootste game van dit jaar (en daarna).

In een gesprek met Eurogamer laat EA CEO Andrew Wilson weten dat de nieuwe Battlefield in ieder geval in het fiscale jaar 2026 (ergens tussen 1 april 2025 tot 31 maart 2026) zal verschijnen. Echter wil men de release nog niet in steen graveren, aangezien dit jaar “genuanceerd kan worden” in verband met concurrentie. Er zouden dingen kunnen gebeuren waardoor de uitgever de releasedatum kan veranderen.

Hiermee lijkt Wilson eigenlijk op één game te doelen, namelijk GTA 6. Immers weet ook hij wel dat als deze game verschijnt er veel gamers geen tijd en energie meer in andere games zullen steken. Daarnaast verschijnen er ook nog games als Fable, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei en Borderlands 4. Hoewel het geen directe concurrentie is, lijkt het ook niet handig om in een overvol najaar een gloednieuwe Battlefield te lanceren dat alles moet zetten om de community weer bij elkaar te brengen en daar ook nog nieuwe gamers voor moet zoeken.

Wat dat betreft klinken de woorden van Wilson wel veelbelovend, want EA heeft meer geïnvesteerd in de nieuwe Battlefield dan ooit. Ze hebben het doel om van deze iteratie de grootste ooit te maken en daarom de game uitbrengen in een periode die er ook voor kan zorgen dat dit gebeurt.

Hoewel we kunnen stellen dat de release van de nieuwe Battlefield in ieder geval voor april 2026 is, lijkt dit nog niet per se te willen zeggen dat dit ook daadwerkelijk gebeurd.

“Als we dichtbij onze releasedatum komen en we denken dat het geen goed moment is om de game uit te brengen, kijken we naar een alternatieve periode die ons mogelijk de gewenste tijd, energie en aandacht van spelers geeft om van deze Battlefield een succes te maken.”

Eerder deze week heeft EA al wat pre-alfabeelden van de game getoond. Daarnaast kondigde het bedrijf Battlefield Labs aan, een nieuwe testomgeving voor de nieuwe games van DICE. Hiermee wil men de community zo veel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwe Battlefield.