Battlefield Studios onthullen meest ambitieuze samenwerking met community ooit

Vandaag heeft de legendarische Battlefield-franchise, al meer dan twee decennia bekend om zijn gameplay van wereldklasse, het meest ambitieuze community-testprogramma in de geschiedenis van de franchise aangekondigd: Battlefield Labs. De ontwikkeling van de volgende Battlefield-ervaring bevindt zich in een cruciale fase, waarbij samenwerking met de community belangrijker is dan ooit.

De eerste testfase van Battlefield Labs gaat binnen enkele weken van start. Aanmelden kan via battlefield.com/labs. Voor de eerste tests is een selecte groep spelers uitgenodigd en worden servers in zowel Europa als Noord-Amerika gebruikt. In de toekomst breidt het programma uit met meer genodigden en extra serverlocaties.

“Ik speelde Battlefield al lang voordat ik bij het team kwam,” aldus Vince Zampella, Head of Respawn & Group GM voor EA Studios Organization. “De nieuwe tittel heeft enorm veel potentie. Nu we ons nog in de pre-alpha bevinden, is dit hét moment om vroegtijdig de ervaringen te testen die onze teams hebben ontwikkeld. Battlefield Labs biedt de tools om dit mogelijk te maken.”

Blijf hier op de hoogte van de nieuwste informatie over openbare tests. De community ontvangt tijdens de testperiode regelmatig updates van het team, zodat zelfs degenen die niet geselecteerd zijn voor Battlefield Labs toch betrokken blijven. Feedback uit de Battlefield Labs-tests beïnvloedt de ontwikkeling van de volgende Battlefield-titel en nog veel meer.

Battlefield Labs speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling door Battlefield Studios., bestaande uit DICE, de grondleggers van de Battlefield-franchise; Ripple Effect, een studio geleid door franchiseveteranen die werken aan een geheel nieuwe ervaring; Motive, de ontwikkelaars van het veelgeprezen Star Wars: Squadrons en Dead Space; en Criterion, bekend van toonaangevende racefranchises en een belangrijke speler in meerdere Battlefield-titels.