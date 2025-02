Review: Final Fantasy VII Rebirth (PC) – de beste manier om Rebirth te ervaren

Toen Final Fantasy VII Rebirth uitkwam op PS5, speelde ik het in Performance Mode. Hoewel de game er prima uitzag, was het duidelijk dat er op sommige punten concessies waren gedaan om de framerate stabiel te houden. De open-wereldsecties voelden minder levendig aan en sommige personages misten detail. Het zag er zeker niet slecht uit, maar het was de prijs die je betaalde voor betere prestaties.



Daarom was ik enorm enthousiast toen de game werd aangekondigd voor PC. Ik wilde weten of deze versie de perfecte balans tussen graphics en performance kon vinden. In deze review deel ik mijn ervaringen met de game en de kwaliteit van de PC port.

Een Waardig Tweede Hoofdstuk

Ik was volledig meegesleept door Final Fantasy VII Remake op de PS4 en kon niet wachten op Rebirth. Vanaf het eerste moment zat ik er weer helemaal in. Ik had al talloze uren in de PS5-versie gestoken en vond mezelf opnieuw helemaal opgeslokt door de game op PC.

Qua verhaal voelt Rebirth echt als het middenstuk van een trilogie. Het bevat geweldige momenten, maar bouwt tegelijkertijd veel op richting de climax, die in de derde game zal plaatsvinden. Hoewel er genoeg memorabele scènes zijn, vond ik de set pieces uit Remake over het algemeen indrukwekkender. Tijdens het spelen van Remake had ik daadwerkelijk het gevoel dat er druk zat achter hetgeen wat je deed. Bij Rebirth wordt steeds aangegeven dat er druk is, maar ik merkte het niet omdat de game erg groot is en je de vrijheid geeft om te verkennen.

Dat gezegd hebbende, zijn de personages het absolute hart van de game. Ze zorgen ervoor dat het avontuur echt als een reis voelt. Hoewel ik soms iets meer diepgang had gewild, zijn ze stuk voor stuk geweldig en passen ze perfect binnen het verhaal.

Gameplay: Waar Rebirth Echt in Uitblinkt

Als er één aspect is waarin Final Fantasy VII Rebirth uitblinkt, dan is het de gameplay. Gevechten, verkenning, side missions en mini-games zijn allemaal met zorg ontworpen en versterken het totaalpakket. Een van mijn favoriete mini-games is Queen’s Blood; het is makkelijk om te begrijpen, maar moeilijk om te meesteren. Al snap ik dat niet iedereen evenveel plezier haalt uit de vele mini-games. Gelukkig zijn ze volledig optioneel.

Het gevechtssysteem is echter het absolute hoogtepunt. De game geeft je volledige controle over de gevechten, waarbij je strategisch kunt wisselen tussen personages. Elk personage heeft duidelijke sterke punten—Aerith is een perfecte mage en healer, terwijl Red XIII zowel in melee- als magische gevechten uitblinkt. Verschillende vijanden vragen om verschillende tactieken, wat gevechten dynamisch en uitdagend maakt. Je kunt niet steeds met hetzelfde team blijven winnen, en dat voegt een fijne laag diepgang toe.

Al met al heeft Rebirth misschien niet zoveel iconische set pieces als Remake, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door de fantastische gameplay. Als je twijfelde om het te spelen, kan ik het zeker aanraden. Maar nu de grote vraag: hoe goed is de PC-versie?

PC Port: Bijna Perfect

Kort gezegd: de PC-versie van Final Fantasy VII Rebirth is fantastisch. Square Enix heeft niet simpelweg de PS5 versie overgezet, maar de game echt verbeterd.

De game biedt verbeterde graphics, geoptimaliseerde belichting, drie grafische presets, NVIDIA DLSS-ondersteuning, een aanpasbare NPC-dichtheid, 4K-resolutie, 120 FPS-opties en volledige muis- en toetsenbordbesturing. Dit zorgt voor een ervaring die geoptimaliseerd is voor jouw systeem.

Tijdens mijn speelsessies met de PC-versie kwam ik slechts enkele kleine problemen tegen. Helemaal aan het begin van de game ervaarde ik een korte vertraging, maar dat gebeurde daarna niet meer. Ook gaf de game Xbox-knoppen weer terwijl ik met een DualSense 5 speelde, maar dit verdween nadat ik het instellingenmenu opende. Ik ervaar weleens pop-in tijdens het verkennen van de wereld. Dit komt niet heel vaak voor, maar het haalde me wel eens uit de ervaring voor een paar seconden. Dit zijn kleine puntjes, maar wel het vermelden waard.

Eindoordeel

De PC-versie van Final Fantasy VII Rebirth is nagenoeg perfect. De balans tussen visuele kwaliteit en prestaties is uitstekend, waardoor dit de ultieme manier is om de game te spelen. Als je van plan bent om Rebirth te ervaren, raad ik absoluut aan om het op PC te spelen—maar check wel eerst de systeemeisen om zeker te weten dat je PC het aankan!