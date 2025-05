Kingdom Hearts 4: Nieuwe Screenshots en Ontwikkelingsupdate van Square Enix

Na een lange periode van stilte heeft Square Enix eindelijk nieuwe informatie gedeeld over Kingdom Hearts 4. Via hun officiële sociale media-kanalen, waaronder een bericht op X, heeft het bedrijf nieuwe screenshotsnieuwe screenshots vrijgegeven van de aankomende game.



Deze beelden tonen een geüpdatete Sora, intense gevechten tegen de Heartless en een mogelijke speelbare rol voor Mickey Mouse.

In een begeleidende verklaring benadrukt Square Enix hun toewijding aan de ontwikkeling van Kingdom Hearts 4:

“We’re currently working hard on Kingdom Hearts 4 and will continue pouring ourselves into the game’s development. We’re dedicated to making this an experience that lives up to your expectations!”

Hoewel er nog geen officiële releasedatum is aangekondigd, suggereren recente berichten dat de game mogelijk in 2026 zal verschijnen. Fans kunnen uitkijken naar meer updates naarmate de ontwikkeling vordert.

Voor nu kunnen fans genieten van de nieuwe beelden en zich verheugen op wat komen gaat in het volgende hoofdstuk van de geliefde Kingdom Hearts-serie.