Bungie erkent diefstal van artwork in Marathon: “Dit had nooit mogen gebeuren”

In een opvallende wending rondom de ontwikkeling van Marathon, de aankomende sci-fi extraction shooter van Bungie, heeft de studio bevestigd dat ongeautoriseerd werk van een externe kunstenaar is gebruikt in promotiemateriaal.



De afbeelding in kwestie verscheen in een recente ViDoc (Bungie’s eigen documentaire-vormige developer updates), waarin concept art van Marathon werd getoond. Al snel herkenden fans en kunstenaars op sociale media stijlelementen die sterk overeenkwamen met het originele werk.

Bungie reageerde snel op de situatie en gaf toe dat de afbeelding zonder toestemming van de artiest is gebruikt. In een officieel statement verklaarde de studio:

“We’ve taken the image down and are continuing to audit our content to ensure this was an isolated incident. We are also reaching out to the original artist.”

Volgens Bungie maakt het omstreden artwork geen onderdeel uit van de game zelf, en was het alleen bedoeld voor intern en visueel inspiratiemateriaal in de ViDoc. Toch benadrukken ze dat het gebruik van werk zonder toestemming “onacceptabel” is.

Deze situatie zet de spotlight op een breder probleem in de game-industrie: het onzorgvuldig omgaan met extern creatief werk, vooral in tijden waarin AI gegenereerde content en visuele referenties steeds vaker worden gebruikt in vroege ontwikkelfases.

Voor Bungie is dit incident extra pijnlijk gezien de hoge verwachtingen rond Marathon, dat de studio opnieuw moet positioneren als innovator buiten de Destiny-franchise. Vertrouwen van de community (én van creatieve professionals) is daarin essentieel.

Of er verdere actie wordt ondernomen richting de betrokken ontwikkelaar of freelancer die de fout maakte, is vooralsnog onduidelijk.