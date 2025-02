Update Battlefield Community Testing vanmiddag

EA en DICE gaan vanmiddag een update geven over Battlefield Community Testing. Hiermee lijkt de uitgever eerdere berichtgeving over de nog aan te kondigen Battlefield te bevestigen.

Er werd eind vorig jaar gemeld dat er meer speeltesten voor de nieuwe Battlefield worden gehouden. EA en DICE zouden de Battlefield Community Test Environment daardoor nieuw leven in willen blazen en dat zou wel eens de aankondiging van vanmiddag worden.

Volgens geruchten is DICE bezig met een nieuwe Battlefield game die zich in de tegenwoordige tijd plaats vindt. Eerder werd er al concept art van de game getoond, wat later bleek te gaan om beelden van de oorlog in de Gazastrook.

Hoewel DICE bezig is met de Battlefield werkt Ripple Effect Studio (voorheen DICE LA) aan een free-to-play Battle Royale voor dezelfde game. Dit blijft nog allemaal speculatie, net als dat de game mogelijk in oktober van dit jaar zal verschijnen en dat EA graag een Switch 2-versie van de game wil zien.

Wat we wel zeker weten is dat de traditionele modi van 64 spelers weer de standaard zullen worden en dat het klassensysteem weer terug van weggeweest is. Wat er vanmiddag nog meer aangekondigd zal worden, blijft een grote vraagteken. Al lijkt het ons sterk dat ze nu de volgende Battlefield gaan onthullen.