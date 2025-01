Game Mania maakt mogelijk doorstart, Civilization 7 goud en meer in overig nieuws week 4

De werkweek zit er weer op en er was al een hoop geschreven op onze site. Toch was er nog veel meer nieuws en dat hebben we weer even kort samengevat!

Nieuws

Goed nieuws voor de fans die uitkijken naar Hollow Knight: Silksong: de game is volgens marketingmanager Matthew “Leth” Griffin nog steeds in ontwikkeling. Vorige week waren fans ervan overtuigd dat de game tijdens de Switch 2 Direct getoond zou worden, maar dat werd al snel ontkracht. Toch betekent dit dus niet dat de game geannuleerd is.

@griffinmatta I just want to know if the game is progressing in its development or if the team has given up on the project, please i only need a: yes, the game is real and someday it will release”, PLEASE ๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ˜ญ https://t.co/Uyki85Zpc6 โ€” Leo (@Leo_C007) January 18, 2025

EA gaat de Origin Launcher vanaf 17 april definitief niet meer ondersteunen. De launcher werd al in 2020 vervangen door de EA App, dat in 2022 volledig werd gereleased, maar zal dus binnenkort ook niet meer te downloaden zijn. De reden is dat er op dit moment alleen een versie voor Windows 32-bit versie is en dat ondersteunt Microsoft niet meer.

DICE en EA zouden voor de artwork van de nieuwe Battlefield een foto van de oorlog in de Gazastrook hebben gebruikt. Diverse X-gebruikers meldden dat de artwork veel weg heeft van een foto die Reuters in 2021 plaatsten bij een verslaggeving van de oorlog. Oordeel vooral zelf maar!

I appreciate all the support on my last concept, I’m working on another concept inspired by BF4 but in the meantime, look what I found ๐Ÿ™‚ pic.twitter.com/3rBPxUG5nL โ€” EmadAlden ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ ๐Ÿ•™ (@emadalden_) January 19, 2025

Civilization fans kunnen gerust slapen, want het zevende deel is deze week goud gegaan. Dat betekent dat de ontwikkeling voltooid is en de game op discs gezet kan worden. Op X laat Firaxis weten dat de game gewoon op 11 februari zal uitkomen.

We’ve struck gold! โ›๏ธ#Civ7 has officially gone gold – we’re ready to hit shelves on February 11. pic.twitter.com/zhSM5QLvmL โ€” Sid Meier’s Civilization VII (@CivGame) January 20, 2025

Call of Duty Black Ops 6/ Warzone Season 2 gaat aanstaande dinsdag van start en uiteraard komt er weer veel content naar de game. Naast dat de game gedurende het seizoen wordt voorzien van allerlei kwaliteitsupdates, zullen fans ook nieuwe wapens, levels voor de multiplayer en perks kunnen verwachten. Gelukkig heeft Activision het samengevat in een afbeelding!

Kevin Bayliss, voormalig Rare-medewerker die meewerkte aan de design van Donkey Kong voor de eerste Donkey Kong Country, heeft het vernieuwde uiterlijk van de bekende aap goedgekeurd. Tijdens de onthulling van de Switch 2 werd de vernieuwde versie van Donkey Kong getoond in een trailer van “Mario Kart 9”.

You can take the KONG out of the Country, but you can’t take the Country out of the Kong! (I love it – this is really funny! – Everything changes! – Change is good!) https://t.co/AWxh2mJr6W โ€” Kevin Bayliss (@Kev_Bayliss) January 20, 2025

Er is een nieuwe update voor Cyberpunk 2077 vrijgegeven die onder andere DLSS 4 ondersteuning aanbiedt voor de PC-gebruikers met een videokaart uit de RTX 50-serie, maar daarnaast ook allerlei bugs patcht en andere verbeteringen toevoegt. De volledige patchnotes zijn hier te lezen.

Game Mania gaat in het tweede kwartaal een doorstart maken. Op de website van de retailer is te lezen dat ze van plan zijn de site weer online te brengen.

Het verhaal van het derde deel van de Final Fantasy 7 Remake is voltooid. De game ging al in productie nadat Rebirth was uitgebracht en is sinds november in volledige productie gegaan. In een gesprek met Famitsu geeft producent Yoshinori Kitase ook nog weten dat de game niet alleen voor de PlayStation 6 zal verschijnen, maar dus ook voor de huidige generatie.

Serie/ fimnieuws

Sonic the Hedgehog 4 heeft een releasedatum gekregen, namelijk 2o maart 2027. De film werd al in december aangekondigd en eerder liet Keanu Reeves al doorschemeren wel in een vierde deel te willen zitten. De reeks is nu al goed voor een 1 miljard dollar inkomsten uit de bioscoop!

Hoewel Insomniac Games’ oprichter Ted Price met pensioen gaat, willen de nieuwe co-studiohoofden het gaspedaal intrappen voor een verfilming van Ratchet & Clank. Ondanks dat Sony dit in 2016 met een geanimeerde film probeerde, denkt Ryan Schneider dat de twee helden gewoon op het witte doek horen.

Kumail Nanjiani, die Kingo speelde in de Marvel film The Eternals gaat mogelijk een rol krijgen in het tweede seizoen van Fallout. Volgens Insneider zal hij een belangrijke rol in de “Brotherhood of Steel” vertolken.

Trailers

Obsidian heeft een video vrijgegeven waarin men de verschillende soorten wezens in Avowed introduceert. De video toont geen gameplay, maar bestaat uit artwork waarin spelers te zien krijgen wat ze allemaal in Eora tegen kunnen komen.

Nintendo heeft drie Super Nintendo games toegevoegd aan Nintendo Switch Online. Het gaat om Fatal Fury 2, Super Ninja Boy en Sutte Hakun.

Geruchten

Vorige week meldden we dat Sony weer twee live-servicegames heeft geannuleerd en nu claimt journalist Jeff Grubb dat de medewerkers vanuit het nieuws hebben vernomen dat dit ging gebeuren. Ze waren dus niet even van te voren ingelicht door Sony en kwamen dus op het werk en wisten eigenlijk niet wat ze er moesten doen. Nu blijkt dat ze zich nu bezig moeten houden met bedenken van een nieuw project die ze daarna weer bij Sony moeten pitchen.

Volgens MP1st zou Thought Pennies bezig zijn geweest met een actie-RPG in het Warhammer universum. Helaas is de game geannuleerd, nadat de studio in 2023 en 2024 werd geplaagd door ontslagrondes. Diverse medewerkers van het bedrijf zouden de game in hun LinkedIn profiel hebben vermeld. Helaas zullen we deze dus nooit gaan spelen.

Volgens de digitale retailer Newegg verschijnt er dit jaar een nieuwe 3D Mario en een Legend of Zelda remaster/ remake voor de Nintendo Switch 2. De retailer heeft dit namelijk vermeld staan op haar site bij een cadeau kaart voor de eShop. Nintendo en Newegg hebben overigens nog niet gereageerd.