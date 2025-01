Xbox-games voor Nintendo Switch 2 bevestigd

Niemand minder dan Xbox-chef Phil Spencer heeft bevestigd dat er Xbox-games naar de Nintendo Switch 2 zullen komen.

In een interview met Gamertag Radio laat Spencer weten dat Microsoft games uit gaat brengen op de nieuwe console van Nintendo. Zo meldt hij dat hij geregeld contact heeft met Nintendo CEO Furuwaka. Zo heeft hij hem onlangs gefeliciteerd met de onthulling van de Nintendo Switch 2 en hij blij was dat het scherm groter is (vanwege het ouder worden van zijn ogen).

Daarnaast geeft Spencer te kennen dat hij de moves die Nintendo maakt erg kan waarderen. Zo ook de onthulling van hun nieuwste (hybride) console die net genoeg laat zien en daarnaast ook te kennen geeft dat er nog meer details aan zullen komen. Hij is er dan ook van overtuigd dat de Switch 2 een succes zal worden en daarbij zal Microsoft hen dan ook gaan ondersteunen.

Het is niet gek dat Spencer nu ein-de-lijk bevestigd dat er meer games naar de Nintendo Switch 2 zullen komen. Er wordt al weken geroddeld over mogelijke Xbox-exclusives die naar het platform kunnen komen. Een grote kans is dat in ieder geval Starfield naar de console zal komen en worden ook de namen van Halo: The Master Chief Collecion en Microsof Flight flight Simulator 2024.