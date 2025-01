Activision gaat Call of Duty Black Ops 6 en Warzone flink aanpakken

Activision heeft laten weten dat er flinke veranderingen aan Call of Duty Black Ops 6, Warzone en de Ricochet Anticheat software gaat toevoegen.

Hoewel de laatste jaren de prioriteit van Activision op monetization lijkt te liggen (je weet wel die dure packs die waarbij je spelers kunt afmaken met een regenboogscheet van een eenhoorn.

Maar even serieus: het gaat echt niet goed met Call of Duty Warzone/ Black Ops 6. De meeste streamers die ik volg en die wel eens voorbij zie komen, speelden de game over het algemeen dagelijks. Echter door de dramatische staat van de game zijn ze overgestapt naar games als Marvel Rivals en Delta Force. Dat is echt een teken dat het niet goed gaat bij de shooter van Activision.

Dit komt door de integratie van Call of Duty Black Ops 6 in Warzone (3). Sinds dat is gedaan, lijkt alles wat (een beetje) werkte weer helemaal ongedaan te zijn. Er zijn weer volop cheaters te vinden en de mechanics van de game lijken niet te passen bij de intense combat die de Battle Royale normaal te bieden heeft. We kunnen nog wel even doorgaan met klagen over de status van de games, maar er lijkt in Season 2 verandering te komen. Dat is gelukkig al over een dag of 10. In een artikel op X heeft Activision een artikel gewijd aan alle veranderingen die er doorgevoerd zullen worden. We hebben het artikel hieronder staan, want het is echt te veel om op te noemen.

De belangrijkste veranderingen zitten in een update in Ricochet, dat er weer voor moet zorgen dat cheaters eerder gespot worden, en diverse updates aan de ‘quality of life’ van de games. Dus als je even de tijd hebt, kun je de veranderingen hieronder teruglezen!