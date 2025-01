Ondergetekende heeft een weekje vakantie bijna achter de rug en was het gevoel voor dagen even kwijt. Echter is hier alsnog alle overige nieuws van week 3!

Nieuws

Delta Force is misschien wel een van de beste extraction based shooters van vorig jaar en biedt daarnaast een multiplayer modus, die veel weg heeft van Battlefield tijdens diens hoogtijdagen. Later dit jaar verschijnt er ook nog een singleplayer die gebaseerd is op Black Hawk Down en zijn er ook versies voor de consoles en mobiele apparaten onderweg. Laatstgenoemde zou eigenlijk begin dit jaar verschijnen, maar is uitgesteld tot de zomer van dit jaar.

An update from Game Director Shadow regarding our plans for 2025 and the adjusted release schedule of Delta Force on mobile devices. 🚨We’re also excited for players to participate in mobile testing from February – stay tuned to Discord for updates: https://t.co/l5zSDQtnGD… pic.twitter.com/kkO5FTGGBg — Delta Force Game (@DeltaForce_Game) January 10, 2025

CI Games ziet het niet zitten om sociale of politieke agenda’s te verwerken in hun games. Marketing director Ryan Hill claimt dat games vorig jaar daardoor slechter verkochten, vanwege het doorvoeren van DEI (diversity, equity and inclusion). Hij benoemde geen namen van games, maar Concord is wellicht het beste voorbeeld daarvoor. Ondanks dat waren er ook games als Baldur’s Gate 3 en The Last of Us Part 2, die wel succesvol waren.

Leuk nieuws voor degene die Fortnite Festival spelen. De modus heeft eerder deze week namelijk een lokale co-op gekregen, zodat je met je vrienden en familie thuis kunt feesten!

GET THE BAND BACK TOGETHER ‼️ Local multiplayer is coming to Fortnite Festival on Xbox and PlayStation January 14! Stay *tuned* for more details 🎸 pic.twitter.com/m5hzBmbCtw — Fortnite Festival (@FNFestival) January 10, 2025

Daarnaast wordt er ook gespeculeerd over een mogelijke samenwerking tussen Fortnite en Devil May Cry!

Het lijkt erop dat Moon Studios hun actie-RPG No Rest for the Wicked naar de Nintendo Switch 2 wil brengen. Op X vraagt Ori regisseur Thomas Muhler hoe fans erover denken als de game naar de nieuwe console van Nintendo komt. Nadat een fan vroeg of het voor de Switch 2 mogelijk is om de game te kunnen draaien, reageerde hij door te stellen dat ze het wel zullen regelen.

Cool, it’s finally announced! Who’d like to see No Rest for the Wicked on Switch 2? 👍 https://t.co/dSqF5cGCqh — thomasmahler (@thomasmahler) January 16, 2025

Mortal Kombat 1 krijgt op 21 januari Conan the Barbarian als speelbare personage. Het personage is vanaf dan verkrijgbaar voor de spelers die de de Khaos Reings-uitbreiding en Kombat Pack 2 in huis hebben gehaald. Een week later is het personage voor de overige spelers aan te schaffen.

Goed nieuws voor degene die Final Fantasy 7 Rebirth op hun Steam Deck willen spelen: de game is namelijk “Steam Deck Verified”, wat wil zeggen dat de game naar behoren speelt op de handheld van Valve.

Dragon Age: The Veilguard regisseur Corinne Busche stapt binnenkort op bij ontwikkelaar BioWare. De regisseur werkte sinds 2022 aan de actie-RPG die al bijna een decennium in ontwikkeling was, daarvoor werkte ze 18 jaar lang aan de Sims. Het is niet bekend wat haar vervolgstappen zullen worden.

Serie/ fimnieuws

Sony heeft de eerste trailer van de Until Dawn-film vrijgegeven en daarin zien we hoe deze verschilt van de game. De film zal vanaf 25 april in de bioscopen te zien zijn.

Een andere film van een Sony-game (Shadow of the Colossus) lijkt nog steeds niet helemaal geschrapt te zijn. Regisseur Andrés Muschietti laat na ruim 10 jaar weten dat hij er een script voor heeft geschreven die goed genoeg is om op het witte doek te brengen. Helaas heeft hij daarvoor nog wel een budget nodig om dit waar te maken, maar vooralsnog heeft er niemand zich gemeld. Het klinkt in ieder geval niet heel hoopgevend..

The Witcher: Sirens of the Deep heeft een releasedatum gekregen. De animatiefilm is namelijk vanaf 11 februari te zien op Netflix.

Trailers

Vorige week meldden we al dat Transformers: Reactivate is geannuleerd en Splash Damage wat banen heeft moeten schrappen. Deze week zijn de eerste beelden van de multiplayer Transformers-game online verschenen.

Rebellion Entertainment heeft een nieuwe trailer van Atomfall vrijgegeven en daarin zien we wat van de gameplay. De game wordt door vele gezien als een Fallout in het Verenigd Koninkrijk. De game speelt zich namelijk vijf jaar na de Windscale-ramp uit 1957 af. Daar moet je een mysterie zien te ontrafelen, terwijl het gevaar op de loer ligt. De game ligt vanaf 27 maart in de winkels voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X en Xbox Game Pass.

2K heeft deze week PGA Tour 2K25 aangekondigd en daarin zal zesvoudig PGA Tour winnaar Max Homa voor het eerst van de partij zijn. De game is vanaf 28 februari verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X.

In Like A Dragon: Pirate Yakuza on Hawai zal er uiteraard ook weer flink gevochten worden. In een nieuwe trailer toont Rya Go Gotoku wat spelers allemaal te wachten staat qua combat.

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer van Bleach: Rebirth of Souls vrijgegeven en daarin toont men de gameplaymechanieken van de vechtgame. In deze game draait het niet alleen op het zo hard meppen van de vijand, maar komt er ook een behoorlijk beetje tactiek bij kijken!

De eerste DLC voor Dragon Ball: Sparking! Zero komt eraan en introduceert niet alleen Gamma 1 en 2, maar ook Beast Gohan en Cell Max. Het belooft weer een groot gevecht te worden!

Geruchten

Hoewel Nintendo deze week de Nintendo Switch 2 onthulde en liet weten dat jij de console in mei kunt testen, zal de platformhouder ook nog wat games uitbrengen op de huidige Switch. Volgens NatetheHate komt er volgende maand nog een Nintendo Direct voor de inmiddels bijna acht jaar oude console.

Diezelfde NatetheHate claimt dat ook Sony een event in de planning heeft. Microsoft kondigde eerder al aan met een Xbox Developer Direct te komen, daarna kwam Nintendo met de Switch 2 en diens direct (op 2 april) en nu lijkt Sony volgende maand een State of Play te gaan houden. Er lijkt in ieder geval genoeg om naar uit te kijken!

How’s February sound? — NateTheHate2 (@NateTheHate2) January 16, 2025

Diezelfde Sony zou volgens journalist Jeff Grubb hebben besloten om diverse live-servicegames te annuleren, vanwege het debacle dat Concord heet. In zijn podcast geeft hij te kennen dat vooral Sony zelf voor veel frictie zorgt wat betreft de live-servicegames. Inmiddels annuleerde het bedrijf acht van de 12(!) live-servicegames die het bedrijf in ontwikkeling had/ heeft.

Volgens de Braziliaanse journalist Pedro Henrique Lutti Lippe (wie kent hem niet?) werkt Microsoft aan meerdere games voor de Nintendo Switch 2. Hij claimt zelfs dat van alle ontwikkelaars en uitgevers het lijstje van games dat voor de Nintendo Switch 2 het grootst van Microsoft is.

Het is op zich niet heel onlogisch, gezien Activision Blizzard en Bethesda ook onderdeel zijn van Microsoft. Daarentegen werd er deze week ook gespeculeerd dat Microsoft Flight Simulator 2024 en Halo: The Master Chief Collection naar de Switch 2 en PlayStation 5 zullen komen.