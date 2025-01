Microsoft houdt op 23 januari de eerste Xbox Developer Direct van 2025

Er werd al enige tijd gespeculeerd over een nieuw Xbox event en vandaag heeft Microsoft laten weten dat er op 23 januari een Xbox Developer Direct wordt gehouden. Daarin wordt in ieder geval één nieuwe game getoond!

De stream zal op donderdag 23 januari om 19:00 online worden geknald en zal focussen “op de langverwachte games die dit jaar naar PC, Xbox Series S/X komen.” We hoeven dus nog voorlopig geen nieuws over de nieuwe Xbox te verwachten.

Waar we wel rekening mee kunnen houden is Doom the Dark Ages, die later dit jaar zal verschijnen. Ook Compulsion Games’ South of Midnight zal de revue passeren, net als Clair Obscur: Expedition 33 van Sandfall Interactive.

Naast deze games gaf Microsoft een hint dat er tijdens de Xbox Developer Direct “een verrassing locatie wordt bezocht om een nieuwe game van een andere studio te zien.” We zullen over twee weken weten welke game dat is! Gaan jullie de show kijken?!