Bekijk hier de Like a Dragon Direct live!

Ryu Go Gotoku Studio gaat om 18:00 een Like A Dragon Direct houden, waarin meer zal worden getoond van Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawai.

De show zal dus in het teken staan van de nieuwste spin-off uit de serie. Zo zal er gameplay worden getoond, maar ook features worden onthuld. Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawai zal op 21 februari verschijnen en in de game stappen spelers in de schoenen van Goro Majima.

Deze spoelt een jaar na de gebeurtenissen van Infinite Wealth aan op een strand in Hawai. Hij weet echter niet meer wie hij is en zal dus over het tropische eiland en de oceaan reizen om op zoek te gaan naar aanwijzingen naar zijn verloren identiteit.