Death Stranding releasedatum nabij, SEGA investeert in IP en meer in overig nieuws week 10

Zo weer een werkweek achter de boeg en een zonovergoten weekend om van te genieten. Voor wij aan een lekkere versnapering gaan, brengen we jullie nog eerst even de overige nieuwtjes van de week!

Nieuws

GTA 6-ontwikkelaar Rockstar Games heeft het Australische Video Games Deluxe gekocht. De ontwikkelaar hielp Rockstar in het verleden al met updates voor GTA The Trilogy: The Definitive edition en L.A. Noire en zal voortaan door het leven gaan als Rockstar Australia.

Guerrilla Games heeft Chris Proctor weten te strikken voor de Horizon multiplayer-game. Op LinkedIn laat hij weten dat hij bij de Nederlandse studio aan de slag is gegaan als design director. In het verleden werkte Proctor bij Bungie en maakte onder andere de wapens in Destiny 2.

Sony komt met een nieuw overkoepelend bètaprogramma voor games, maar ook de nieuwste updates van hun consoles en meer. Inschrijven kan vanaf vandaag via de link in het X-bericht.

Introducing the Beta Program at PlayStation: https://t.co/jsdFzkWjZn A new, centralized place for you to register your interest in future PlayStation betas, from testing participating PS5 and PC games, new PS5 console features, and more. pic.twitter.com/Yna75Mmo0J — PlayStation (@PlayStation) March 4, 2025

Deze week werden de genomineerden van de Bafta awards bekendgemaakt. Senua’s Saga: Hellblade 2 wist maar liefst 11 nominaties binnen te slepen en maken daardoor de meeste kans op een of meerdere awards. Helaas voor Ninja Theory zit daar geen game of the year award bij. Daarvoor zijn de genomineerden Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Helldivers 2, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom en Thank Goodness You’re Here.

Donald Trump introduceert sinds zijn aanstelling als president van de VS allemaal importheffingen. Dat gaat ook impact hebben op de game-industrie. Zo worden games die fysiek verkocht worden in de VS samengesteld in Mexico en komt veel van de hardware uit China. Analist Mat Piscatella verwacht door de heffingen dat uitgevers zullen besluiten om voortaan helemaal geen fysieke games meer uit te brengen.

SEGA gaat in het komende fiscaal jaar minder betaalde games uitbrengen, maar gaat echter wel meer investeren in de ontwikkelaars achter Persona, Sonic en Like a Dragon (voorheen Yakuza). Het bedrijf bracht in dit huidige fiscale jaar zeven games uit, maar tot nu toe staan alleen Sonic Racing: CrossWorlds, Shinobi: Art of Vengeance en Project Century officieel in de planning voor volgend fiscaal jaar. Wel werkt het bedrijf nog aan nieuwe games uit bekende franchises als Jet Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe, Streets of Rage en Virtua Fighter.

Leuk nieuws voor Xbox Game Pass-abonnees: dit hele weekend kun je Rainbow Six Siege, Test Drive Unlimited Solar Crown, Born of Bread en AEW: Fight Forever gratis spelen. Dit aanbod is voor alle abonnees geldig tot 9 maart!

It’s time for #FreePlayDays! Rainbow Six Siege, AEW: Fight Forever and Test Drive Unlimited Solar Crown are available this weekend for Xbox Game Pass members. Additionally, all Xbox players can try Born of Bread for free, no membership required.https://t.co/yKoKsm3mg7 — Xbox Wire (@XboxWire) March 6, 2025

Als je haar maar goed zit moeten ze bij Warhorse Studios hebben gedacht. Later deze maand komt er namelijk een update naar Kingdom Come Deliverance 2 die een Barber mode aan de game toevoegt.

Even the roughest warriors deserve a fresh trim. The Barber Mode is coming to #KCD2 in the upcoming patch update, arriving mid-March. Time to look sharp. pic.twitter.com/J8QG0j8ZUp — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) March 4, 2025

Spelers van Starfield die bang zijn dat ze binnenkort uitgespeeld raken, kunnen opgelucht ademhalen. Bethesda werkt keihard om “spannende dingen” naar de game te brengen. Wanneer dat gebeurt, is helaas nog niet bekend.

We know you’re eager for an update, and we truly appreciate your passion for Starfield. The team has been hard at work, and while we’re not ready to share specific details just yet, we have a lot of exciting things planned for the game this year that we can’t wait to talk about… https://t.co/XJDGkAEv8m — Starfield (@StarfieldGame) March 6, 2025

Trailers

Tony Hawk Pro Skater 3 + 4 werd eerder deze week al aangekondigd en daar hoorde eigenlijk nog een trailer bij. We hebben het nieuwtje inmiddels geüpdatet, maar als je dat gemist hebt, is hier alsnog de trailer!

Op 22 maart komt er een nieuwe Minecraft Live, waarin aankondigingen worden gedaan rondom de franchise. Mojang meldt zelf over “nieuwe game drops”. We zullen nog even moeten wachten om te zien wat dat precies betekent.

Samsung timmert al wat jaren hard aan de weg met de opvouwbare smartphone, maar nu heeft het bedrijf ook de eerste werkende prototype van een handheld onthuld.

Nintendo heeft deze week weer twee Game Boy games aan Nintendo Switch Online toegevoegd. Het gaat om Donkey Kong en Mario’s Picross.

Nacon heeft twee Cthulhu games uit de doeken gedaan. De eerste is een horrorgame genaamd, The Mound: Omen of Cthulhu, dat in ontwikkeling is bij ACE Team (Zeno Clash). In de game moeten maximaal vier spelers een jungle verkennen en op zoek gaan naar schatten, terwijl monsterlijke wezens uit andere realiteiten hen bedreigen.

De andere game is Cthulhu: The Cosmic Abyss, een griezelige avonturengame, dat wordt ontwikkeld door Big Bad Wolf Studio (The Council, Vampire: The Masquerade – Swansong). Daarin stappen spelers in de schoenen van Noah die op verkenning gaat in de onderwaterstad R’lyeh. De game speelt zich af in 2052, waar de aarde bedreigt wordt door allerlei onbekende problemen.

Geruchten

Volgens insider Billbil-kun zal de releasedatum van Death Stranding 2: On the Beach mogelijk spoedig onthuld worden. Hij vermoedt zelfs dat dit aanstaande zondag gebeurt, wanneer Kojima een panel houdt tijdens de SXSW.