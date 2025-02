Helaas Football Manager 2025 is geannuleerd

SEGA en Sports Interactive hebben laten weten dat Football Manager 2025 is geannuleerd.

Het zag er al niet echt goed uit voor de game, die vorig jaar werd uitgesteld van november naar maart. Echter hebben beide partijen nu dus besloten om de game helemaal te schrappen.

In een verklaring laat Sports Interactive weten dat men inziet dat het voor de fans een grote telleurstelling is. Daarnaast komt er ook geen grote update voor Football Manager 24 komt met daarin de nieuwe spelersdata. Volgens het bedrijf is dat een “flinke onderneming”, waardoor veel resources voor de volgende game in beslag worden genomen.

Het team focust zich dus nu liever op Football Manager 2026, dat dit najaar wordt verwacht. Het team had wel door kunnen gaan met de ontwikkeling van Football Manager 2025 en het opsporen en verwijderen van bugs, maar dat vindt het team niet de juiste actie. Daarnaast wilde ze de game niet nog veel later uitbrengen, omdat dan het seizoen al bijna ten einde is.

Sports Interactive had ambitieuze plannen voor Football Manager 25 dat met de Unity-engine een grote stap voorwaarts had moeten maken. Deze had voor grote grafische verbeteringen moeten zorgen. Daarnaast wilde het team ook de menu’s wat overzichtelijker maken en vrouwenvoetbal gaan introduceren. Grote kans dat dit bij de volgende iteratie wel wordt geïntegreerd.