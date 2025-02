Wonder Woman opnieuw ontwikkeld; gaat nog jaren duren

Warner Bros en Monolith Productions zouden de ontwikkeling van de Wonder Woman-game opnieuw zijn gestart, nadat ze deze eerder hadden geannuleerd.

Dat is overigens volgens de bronnen van Bloomberg, dat schrijft dat vorig jaar de ontwikkeling, van de game die in 2021 tijdens de Game Awards werd aangekondigd, weer werd herstart.

“Een van de belangrijkste troefen van Warner Bros. is een game gebaseerd op Wonder Woman. De game zou maar met moeite tot stand komen, zo hebben we gehoord van mensen die bekend zijn met het project. Begin vorig jaar werd het project herstart en werd er een nieuwe regisseur op gezet. De game heeft al meer dan 100 miljoen dollar gekost en laat nog jaren op zich wachten, als het überhaupt ooit uitkomt.”

In hetzelfde artikel wordt vermeldt dat Multiversus (dat later dit jaar offline gaat) en Harry Potter: Quidditch Champions niet aan de verwachtingen had voldaan.

Vorig jaar claimde journalist Greg Miller al dat de ontwikkeling van de Wonder Woman game alles behalve soepel verliep. Hoewel de game al in 2021 werd aangekondigd, is er sindsdien ook maar weinig naar buiten gekomen over de game.