Meer en meer Xbox-games naar PlayStation 5 en meer in overig nieuws week 6

Zo het weekend staat weer voor de boeg, maar niet voordat we weer de laatste nieuwtjes van de week voor jullie hebben. Hier komen ze hoor!

Xbox multiplatform games

De laatste weken worden steeds meer games van Microsoft/ Xbox Game Studios aangekondigd voor andere consoles, dus vandaar het eigen rubriekje. Deze week werd onthuld dat Age of Empire 2 en Age of Mythology Retold naar de PlayStation 5 komen. Eerstgenoemde zal ergens in de lente verschijnen (en ook een uitbreiding krijge) en de andere al op 4 maart.

Er wordt ook gespeculeerd dat er een PlayStation 5-versie van Starfield volgende week wordt aangekondigd.

Rumour Starfield PlayStation 5 Port To Be Announced Next Week!

X gebruiker NextGenPlayer heeft overigens een handig lijstje gemaakt voor alle bevestigde games die naar PlayStation 5 komen.

Confirmed list of Xbox games coming soon to PS5 ▶️ Age of Mythology: Retold – Mar 4

▶️ Age of Empires II: DE – Spring 2025

▶️ Forza Horizon 5 – Spring 2025

▶️ Indiana Jones – Spring 2025

▶️ DOOM: The Dark Ages – May 15

▶️ Ninja Gaiden 4 – Fall 2025

▶️ The Outer Worlds 2 – 2025

Nieuws

Vorige week meldden we al dat Multiversus offline word gehaald en nu blijkt dat personeel van Player First Games bedreigd zijn op social media. De regisseur laat op X weten dat deze personen een grens hebben overschreden en laat weten dat het team ook rouwt om het lot van de game.

Hey all, I wanted to say a few words as I reflect on the recently announced news about MultiVersus. While I'm sad about the outcome, I will forever be grateful for the opportunity given to us by Warner Bros. Games and to each and every developer on the Player First Games and WB…

Ook de multiplayergame Resident Evil: Re: Verse zal op 30 juni offline gehaald. De game is vanaf 4 maart niet meer te koop en maakte deel uit van een bundel met Resident Evil Village. Ook deze bundel zal dus binnenkort niet meer te verkrijgen zijn.

Ook bij BioWare lijkt het alles behalve rozengeur en maneschijn te zijn. Uitgever EA zou aan de helft van het personeel een tijdelijke overplaatsing voorgeschoteld, maar dit blijkt een permanente verhuizing te worden. Mede doordat Dragon Age: the Veilguard financieel gezien een tegenvalller was, werken er op dit moment nog maar 100 man bij de studio.

Bij Obsidian is eindelijk duidelijkheid gegeven over het aantal fps dat Avowed draait op de Xbox Series X. Eerder werd er nog gesproken van “minstens 30fps”, maar inmiddels heeft het team laten weten dat deze 60fps zal draaien. In de onderstaande video worden maar liefst 175 vragen over de game beantwoord!

Far Cry New Dawn krijgt een update op de current-gen consoles, waardoor de game in 60fps te spelen is. Hoewel het eigenlijk bedoeld was als verrassing moest Ubisoft de update toch aankondigen, omdat het de fps boost feature uit moest zetten voor de Xbox Series S/X-versies.

Oh, and PS5 players, you're getting the 60 FPS update too! 🎉 The FPS Boost change only applies to Xbox.

John Gonzalez, de hoofdschrijver van Fallout: New Vegas, is na een afwezigheid van 14 jaar weer terug bij Obsidian. Om te voorkomen dat er gespeculeerd wordt over een opvolger van New Vegas laat hij op LinkedIn weten dat dit niet het geval is. Obsidian werkt overigens op dit moment aan Avowed dat op 18 februari uitkomt en The Outer Worlds 2.

Nintendo president Shuntaro Furuwaka heeft tijdens een Q&A al laten doorschemeren dat de prijs van de Nintendo Switch 2 hoger ligt dan die van het origineel. Dit heeft te maken met de inflatie in Japan, maar ook de veranderingen in de wisselkoers. Daarentegen wil hij wel dat de console een prijs heeft die rekening moet houden met “de betaalbaarheid de klanten van Nintendo van Nintendo-producten kunnen verwachten.”

Overigens zijn wij erg benieuwd of de Switch 2 net zo succesvol gaat worden als diens voorganger. Daarvan zijn namelijk 150,8 miljoen exemplaren van verkocht.

Nintendo has announced that the Switch has sold 150.86 million units of hardware, and 1.359B units of software across its life.

Over de Switch 2 gesproken: Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick heeft laten weten dat de uitgever games voor de nieuwste console van Nintendo gaat maken. Grote vraag blijft nog wel welke games dat zijn. Echter is het bedrijf van mening dat Nintendo nu een heel andere doelgroep aantrekt en dat dit ook voor hen interessant is.

Goed nieuws voor Kingdom Come Deliverance 2: er zijn namelijk in twee dagen tijd één miljoen exemplaren van de game verkocht.

Over a million of you have stepped into our world. We're beyond grateful for your support – thank you for making #KCD2 a triumph!

Blizzard heeft meer informatie vrijgegeven over het bezitten van een huis in de MMO World of Warcraft. In een blogpost laat de ontwikkelaar weten dat iedereen een huis kan bezitten en dat daar geen grote gouduitgaven aan vast zal zitten. Check vooral de blog voor meer info!

Civilization 7 is sinds gisteren toegankelijk voor eigenaren van de Deluxe en Founders edities van de game, maar het stroomt op Steam vol van negatieve feedback. Voornamelijk rondom de user interface en gebrek aan features. In een bericht op de officiële site geeft Firaxis te kennen dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan een oplossing!

Niet alleen MercurySteam werkt aan patches voor hun game, want ook Nixxes en Insomniac Games werken hard om wat problemen uit hun game te halen. Marvel’s Spider-Man 2 kent namelijk een ruige lancering, maar daar is men nu dus druk mee bezig. Op Steam heeft men de patchnotes van de laatste update onthuld.

MercurySteam heeft laten weten deze maand nog informatie te geven over “Project Iron”. In een bericht op X toont met een aambeeld met de hashtag IGN Fan Fest. Dat is een event dat wordt gehouden van 24 tot 28 februari. Word dus snel vervolgd!

Serie/ fimnieuws

Er dit jaar werd eerder gemeld dat er geen Sleeping Dogs-verfilming aankomt, maar dat blijkt toch niet helemaal het geval te zijn. IGN heeft namelijk van een bron vernomen dat de film wel degelijk komt en dat Marvel acteur Simu Liu (Shang-Chi) de film gaat produceren en ook de hoofdrol van Wei Shen gaat vertolken.

Neil Druckmann en Craig Mazin, showrunners van The Last of Us serie, hebben deze week (nogmaals) laten weten dat er “zeer waarschijnlijk” meer dan drie seizoenen van de serie komen. Dat betekent dat het tweede seizoen (dat het begin is van de verfilming van de tweede game) zeker twee seizoenen gaat krijgen, maar dus waarschijnlijk meer. Beide showrunners zijn overigens nog met HBO Max in gesprek over hoeveel afleveringen ze bij het eindpunt denken te komen.

Trailers

Shovelknight zal weer een rol vertolken in Yooka-Re-playlee (een verbeterde versie van Yooka-Laylee dat in 2017 uitkwam). Volgens de ontwikkelaar zal de missie die Shovelknigt met zich meebrengt een stuk verbeterd zijn. Helaas weten we nog steeds niet wanneer de remake uitkomt, maar wel dat deze naar de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X en Nintendo-consoles (zeer waarschijnlijk Switch 1 en 2) komt.

Er komt een remaster van Omnimusha 2: Samurai’s Destiny dit jaar. Eerder dit jaar werd al Onimusha: Way of the Sword aangekondigd, maar we hoeven dus niet heel lang om weer met de serie aan de slag te gaan. De game is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation, Xbox en Nintendo Switch.

De Gothic Remake werd in 2022 al aangekondigd en heeft helaas nog steeds geen releasedatum, maar wel een making of video. Deze is hieronder te zien!

PUBG Studios heeft de tactische shooter PUBG: Blindspot aangekondigd en op 21 februari zal er een demo op Steam te vinden zijn. PUBG: Blindspot is een vijf-tegen-vijf tactische topdown shooter dat strategische gevechten combineert met intense vuurgevechten.