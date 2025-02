Weer ontslagen in de industrie, Multiversus offline en meer in overig nieuws week 5

Slecht nieuws voor de Banjo-Kazooie fans onder ons: Als we componist Grant Kirkhope moeten geloven, komt er geen nieuw deel van de serie. De componist gaf eerder al te kennen dat Rare er gewoonweg geen team meer voor heeft en voegt daar nu aan toe dat de fans de game alleen maar zouden haten. Hiermee lijkt hij te refereren naar de laatste game Banjo-Kazooie: Nuts and Bolts, waarin de focus lag op het maken van voertuigen.

I’ve said it before … but .. I have zero hope for another Banjo game, plus all you die hard fans would instantly hate it and slag it off no matter how good it was , it never works.

I hope that last tweet didn’t come across as mean, the Banjo fanverse is a wonderful thing, the reaction when Banjo got into Smash Bros. is something I’ll remember for the rest of my life ❤️

De Sims viert dit jaar haar 25 jarige bestaan en om dit te vieren, heeft EA de eerste twee delen van de serie opnieuw uitgebracht. Ze zijn als bundel te koop voor 39,99, maar ook als losse game. Je vindt ze onder de naam De Sims: Legacy Collection en De Sims 2: Legacy Collection. Het eerste deel bevat de uitbreidingspakketten De Sims: House Party, De Sims: Vacation en De Sims: Throwback Fit Kit en het tweede deel komt met De Sims 2: Nightlife, De Sims 2: Pets en De Sims 2: Bon Voyage. Daarnaast zal MySims: Cozy Bundle vanaf 17 maart verkrijgbaar zijn voor de PC.

WWE 2K25 zal op 14 maart verschijnen en zal dan naar de PC, PlayStation en Xbox-consoles komen.

Vorig jaar stond voornamelijk in het teken van de vele ontslagrondes bij de verschillende uitgevers, maar ook in 2025 lijkt daar geen einde aan te komen. Ubisoft heeft de Britse studio in Leamington gesloten en daarbij zijn 185 medewerkers ontslagen. Ook bij Ubisoft Dusseldorf, Reflections en Stockholm wordt geherstructureerd.

Ook bij de ontwikkelaar van Dauntless en Fae Farm is een grote ontslagronde gaan. Bij Phoenix Labs wordt het “grootste gedeelte” van de studio helaas op straat gezet. Op LinkedIn spreekt het bedrijf van “weer een moeilijke dag”. Men weet op dit moment ook nog niet waar de toekomst ligt voor de studio, maar wil nu eerst alle ontslagen medewerkers ondersteunen.

Daarnaast zijn er bij Sony Bend studio ook wat ontslagen gevallen. Na het annuleren van hun live-servicegame hebben een onbekend aantal opdrachtnemers hun biezen moeten pakken. De studio, die bekend is van hun game Days Gone moet nu weer een nieuw project pitchen bij Sony om te bewijzen waarom zij bij de PlayStation Studios horen.

Bij Warner Bros wordt de stekker uit Multiversus getrokken. De vechtgame, die Warner Bros’ versie was van Smash Bros, was nooit echt een daverend succes en vanaf 30 mei zal de game offline gaan. Spelers kunnen inmiddels al niet meer in-game valuta aanschaffen, maar kunnen de Gleamium die ze bezitten nog wel spenderen. Na 30 mei kun je de game overigens nog wel gewoon offline blijven spelen.

Ninja Gaiden 2 Black verscheen afgelopen week na de Xbox Developer Direct en hoewel de game erg leuk is, zijn er nog wat kleine dingen die aangepast moeten worden. Volgende maand zal er een update komen die onder andere wat balanswijzigingen gaat doorvoeren.

