De Fable reboot komt dit najaar na PC, Xbox Series S/ X en PlayStation 5

Microsoft heeft tijdens de Xbox Developer Direct laten weten dat Fable dit najaar zal verschijnen en vanaf dag één op PC, Xbox Series S/ X en PlayStation 5 speelbaar is.

Tijdens de show werd er ruim 10 minuten gespendeerd aan de open wereld avonturen-RPG van Forza Horizon-ontwikkelaar Playground Games. Zo werd er meer verteld over het verhaal, de personages in de game en nog veel meer.

Spelers staat een heel leuk avontuur te wachten in Albion, maar naast vijanden verslaan zijn er nog een hoop andere activiteiten. Zo kun je huizen kopen en zelfs verhuren, maar ook op date gaan. Het is zelfs mogelijk om meerdere partners te hebben, maar je kunt ook gewoon een partner de deur wijzen als je er geen zin meer in hebt.

Fable verschijnt dus dit najaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.